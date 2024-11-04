Стали известны самые популярные профессии в профтехах Украины: куда поступают в 2024
Киев • УНН
Минобразования обнародовало рейтинг самых востребованных профессий в учреждениях профтехобразования. Более 94 тысяч учеников выбрали рабочие специальности, среди которых лидируют повар, автослесарь и электрогазосварщик.
После завершения вступительной кампании в профтехи Министерство образования составило рейтинг самых востребованных профессий. Самыми популярными стали: повар, автослесарь, электрогазосварщик, кондитер, водитель и тракторист. Также в десятку самых востребованных на рынке труда Украины по количеству вакансий на сайтах поиска работы входят повар, водитель и слесарь. Об этом УНН пишет со ссылкой на Минобразования.
Детали
В 2024 году профессиональное образование выбрали более 94 803 тыс. учеников, а всего начали обучение 219 тыс. 438 человек.
Тенденции поступления в профтех 2024 года изменились. В Минобразования отметили, что теперь ученики демонстрируют готовность выбирать профессии, которые нужны бизнесу сегодня и будут востребованы в будущем.
Рабочие профессии являются базой для экономики Украины, особенно в период восстановления. Наша задача - донести до молодежи, насколько важна их роль в этом процессе. Нам нужно объяснить, что профессиональное образование - это о сознательном выборе, ведь мотивация выбирать эти специальности должна идти не только от запроса рынка труда, но и от понимания учениками того, что они могут полноценно реализоваться и построить успешную карьеру, выбрав профтех
Больше всего заявлений на обучение по региональному заказу получили:
- Днепропетровщина - 5423 ученика
- Львовщина - 4829 учеников
- м. Киев - 4526 учеников
Три региона, которые получили больше всего заявлений на обучение по государственному заказу:
- Харьковщина - 809 учеников
- Одесская область - 435 учеников
- Хмельницкая область - 426 учеников
Как отметил заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний, профтех все больше адаптируется под запрос рынка труда, а ученики чаще выбирают сложные профессии, например токарь или сварщик.
Добавим
С этого года выбрать профессию и конкретный профтех ученики могут на сайт Профтех онлайн.
Кроме того, в этом году поступающие уже второй раз имели возможность подать заявление на поступление онлайн. Такие заявления в 2024 году подали 7261 ученик.
Напомним
Правительство Украины приняло новый Перечень отраслей и специальностей, уменьшив их количество с 28 до 11. Это приблизит украинское высшее образование к европейским стандартам и облегчит академическую мобильность студентов.
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