Всемирный банк выделил 415 миллионов долларов на поддержку образования в Украине

Министерство образования и науки Украины, Министерство финансов Украины и Всемирный банк подписали ряд соглашений по программе LEARN - "Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине". Инициатива LEARN рассчитана на три года с финансированием 415 млн долларов США. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобразования Украины.

Детали

Программа LEARN будет получать финансирование через новый для Украины инструмент - "Программа кредитования, связанная с результатами" (Program-for-Results, PforR).

Для ее реализации Международный банк реконструкции и развития предоставит заем на сумму 235 млн долларов США, а Международная ассоциация развития - кредит в размере 150 млн долларов США.

Инвестиционная часть программы будет обеспечиваться за счет гранта Мультидонорского трастового фонда помощи, восстановления, реконструкции и реформирования Украины в размере 30 млн долларов США.

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Война создала новые вызовы перед образованием, поэтому нам нужно удвоить наши усилия. Государство сплотило ресурсы в три ключевых приоритета: безопасность детей и педагогов, здоровье детей и их развитие. Сегодня мы сфокусированы на привлечении и инвестициях средств в образование. Спасибо партнерам из Всемирного банка за финансовую помощь, которая является чрезвычайно важной в этот сложный - заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Финансирование Программы кредитования, связанного с результатами, поступит в общий фонд госбюджета после достижения определенных результатов использования субвенций и бюджетных программ МОН.

Средства направят на улучшение условий для обучения и преподавания, в частности на строительство и модернизацию укрытий, закупку безопасных, инклюзивных и экологически устойчивых автобусов для перевозки учеников, обеспечение учеников НУШ учебниками и повышение квалификации учителей и руководителей школ по стандартам НУШ.

Дополнение

Грантовые средства будут направлены на флагманскую реформу школьного образования в Украине - Новая украинская школа. Грантовые средства поддержат пилотирование НУШ в 8-9 классах базовой школы и в 10-12 классах старшей профильной школы.

Кроме этого, финансирование будет направлено на усиление управленческих возможностей МОН для реализации реформы "Новая украинская школа".

В контексте стратегии Всемирного банка LEARN будет играть важную роль в поддержке восстановления человеческого капитала в Украине, уделяя особое внимание результатам обучения. (...) Эта реформа не только модернизирует образовательный сектор, но и приблизит систему к стандартам Европейского Союза - отметил Боб Сом, региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы.

Напомним

Всемирный банк предоставит Украине более 100 миллионов долларов США в виде грантов на ремонт жилья, поврежденного в результате российских обстрелов, и восстановление энергетических услуг, в частности централизованного теплоснабжения в Харькове.