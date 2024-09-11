Світовий банк виділив 415 мільйонів доларів на підтримку освіти в Україні

Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали низку угод за програмою LEARN — "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні". Ініціатива LEARN розрахована на три роки з фінансуванням 415 млн доларів США. Про це пише УНН з посиланням на Міносвіти України.

Деталі

Програма LEARN отримуватиме фінансування через новий для України інструмент — "Програма кредитування, пов'язана з результатами" (Program-for-Results, PforR).

Для її реалізації Міжнародний банк реконструкції та розвитку надасть позику на суму 235 млн доларів США, а Міжнародна асоціація розвитку — кредит розміром 150 млн доларів США.

Інвестиційна частина програми забезпечуватиметься коштом гранту Мультидонорського трастового фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформування України в розмірі 30 млн доларів США.

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Війна створила нові виклики перед освітою, тому нам потрібно подвоїти наші зусилля. Держава згуртувала ресурси в три ключові пріоритети: безпеку дітей та освітян, здоров’я дітей і їхній розвиток. Сьогодні ми сфокусовані на залученні та інвестиціях коштів в освіту. Дякую партнерам зі Світового банку за фінансову допомогу, яка є надзвичайно важливою в цей складний - заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Фінансування Програми кредитування, пов'язаного з результатами, надійде до загального фонду держбюджету після досягнення визначених результатів використання субвенцій та бюджетних програм МОН.

Кошти спрямують на поліпшення умов для навчання та викладання, зокрема на будівництво й модернізацію укриттів, закупівлю безпечних, інклюзивних й екологічно сталих автобусів для перевезення учнів, забезпечення учнів НУШ підручниками та підвищення кваліфікації вчителів і керівників шкіл за стандартами НУШ.

Доповнення

Грантові кошти будуть спрямовані на флагманську реформу шкільної освіти в Україні — Нова українська школа. Грантові кошти підтримають пілотування НУШ у 8–9 класах базової школи та в 10–12 класах старшої профільної школи.

Окрім цього, фінансування буде спрямовано на підсилення управлінських спроможностей МОН для реалізації реформи "Нова українська школа".

У контексті стратегії Світового банку LEARN відіграватиме важливу роль у підтримці відновлення людського капіталу в Україні, надаючи особливу увагу результатам навчання. (...) Ця реформа не тільки модернізує освітній сектор, але й наблизить систему до стандартів Європейського Союзу - наголосив Боб Сом, регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи.

Нагадаємо

Світовий банк надасть Україні понад 100 мільйонів доларів США у вигляді грантів на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російських обстрілів, та відновлення енергетичних послуг, зокрема централізованого теплопостачання у Харкові.