Світовий банк надасть Україні 109 млн доларів на проєкти з відновлення житла і підтримки енергосектору
Київ • УНН
Світовий банк надасть Україні понад 100 мільйонів доларів США у вигляді грантів на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російських обстрілів, та відновлення енергетичних послуг, зокрема централізованого теплопостачання у Харкові.
На тлі масованих російських ударів, Світовий банк надасть Україні понад 100 мільйонів доларів для реалізації проєктів з відновлення житла та підтримки енергосектору. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство фінансів України.
Деталі
Угоду про грантове фінансування підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та Директор Світового банку у справах України, Молдови та Білорусі Аруп Банерджі.
Зокрема документ передбачає додаткове грантове фінансування обсягом 62 млн доларів США в рамках проєкту HOPE, які буде спрямовано на дрібні та середні ремонти частково пошкоджених внаслідок збройної агресії росії житлових будинків.
Проєкт HOPE спрямований на вирішення невідкладних та критичних потреб у ремонті частково пошкоджених індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків у територіальних громадах, підконтрольних Уряду України.
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В іншій угоді ідеться про грант у сумі 47 млн доларів США за проєктом Re-PoWER, метою якого є відновлення основних послуг в енергетичній сфері України. Кошти буде спрямовано на забезпечення мешканців міста Харкова послугами з центрального теплопостачання, а саме проведення закупівлі та встановлення теплового обладнання.
Кошти від міжнародних донорів продовжують бути ключовим джерелом фінансування соціальних та гуманітарних видатків, а також відновлення та відбудови критичних обʼєктів інфраструктури. Ми вдячні команді Світового банку та партнерам за впровадження проєктів, спрямованих на своєчасне забезпечення наших громадян необхідними послугами, а також ліквідацію наслідків російського збройного терору
Доповнення
У Мінфіні пояснили, що грантові кошти буде надано через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), створений Світовим банком для підтримки України.
Світовий банк через фонд URTF залучив для підтримки України фінансові ресурси донорів на загальну суму близько 1,8 млрд доларів США, з яких Україна уже отримала 1,1 млрд доларів США гранту на підтримку критично важливих заходів у сфері охорони здоров’я, відновлення житла та транспортної інфраструктури, для підтримки агровиробників, а також на підвищення адміністративної спроможності Уряду.
Нагадаємо
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