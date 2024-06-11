Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав п’ять кроків до відновлення України, серед яких - надання ППО, макрофінансова допомога та членство України в ЄС. Про це він сказав під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024 у вівторок, передає кореспондент УНН.

Шлях до відновлення починається з ППО. Чим менше зруйнують, тим менше треба буде відбудовувати. Тому прошу вас: зробіть все для того і робіть так, як це робить Німеччина. Надайте нам всі можливі в наявності у вас додаткові ППО