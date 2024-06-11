Кулеба назвав п'ять кроків до відновлення України
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба окреслив п'ять кроків для відновлення України: надання систем протиповітряної оборони, залучення інвестицій, отримання макрофінансової допомоги, членство України в ЄС і використання заморожених російських активів, щоб змусити росію заплатити за відновлення.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав п’ять кроків до відновлення України, серед яких - надання ППО, макрофінансова допомога та членство України в ЄС. Про це він сказав під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024 у вівторок, передає кореспондент УНН.
Шлях до відновлення починається з ППО. Чим менше зруйнують, тим менше треба буде відбудовувати. Тому прошу вас: зробіть все для того і робіть так, як це робить Німеччина. Надайте нам всі можливі в наявності у вас додаткові ППО
Другим кроком, за його словами, є інвестиції в Україну.
"Інвестиції. Хочу звернутися до підприємців: не чекайте, поки війна закінчиться, починайте працювати в Україні вже зараз, шукайте проєкти, дивіться, якою є ситуація в різних містах, регіонах, розвивайте бізнес-плани для того, щоб в будь-який момент могли розпочати інвестицію", - зазначив Кулеба.
Третій крок – це макрофінансова допомога.
"Звичайно, ми розраховуємо на Європейський Союз", - сказав міністр.
За його словами, четвертий крок – це членство України в ЄС.
"Це дуже важливий інструмент відновленням", - зазначив Кулеба.
"Заморожені російські активи. Тут нам потрібне рішення, щоб росія була змушена платити справжніми грошима. Це п’ять кроків до відновлення", - підсумував Кулеба.
Доповнення
Урсула фон дер Ляєн сьогодні, 11 червня, повідомляла, що у липні стануть доступними 1,5 млрд євро прибутків від заморожених російських активів для України, ще 1,9 млрд євро надійдуть цього місяця із фонду Ukraine Facility.