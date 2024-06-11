Кулеба назвал пять шагов к восстановлению Украины
Киев • УНН
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба очертил пять шагов для восстановления Украины: предоставление систем противовоздушной обороны, привлечение инвестиций, получение макрофинансовой помощи, членство Украины в ЕС и использование замороженных российских активов, чтобы заставить Россию заплатить за восстановление.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал пять шагов к восстановлению Украины, среди которых - предоставление ПВО, макрофинансовая помощь и членство Украины в ЕС. Об этом он сказал во время выступления на Ukraine Recovery Conference 2024 во вторник, передает корреспондент УНН.
Путь к восстановлению начинается с ПВО. Чем меньше разрушат, тем меньше надо будет отстраивать. Поэтому прошу вас: сделайте все для того и делайте так, как это делает Германия. Предоставьте нам все возможные в наличии у вас дополнительные ПВО
Вторым шагом, по его словам, являются инвестиции в Украину.
"Инвестиции. Хочу обратиться к предпринимателям: не ждите, пока война закончится, начинайте работать в Украине уже сейчас, ищите проекты, смотрите, какая ситуация в разных городах, регионах, развивайте бизнес-планы для того, чтобы в любой момент могли начать инвестицию", - отметил Кулеба.
Третий шаг - это макрофинансовая помощь.
"Конечно, мы рассчитываем на Европейский Союз", - сказал министр.
По его словам, четвертый шаг – это членство Украины в ЕС.
"Это очень важный инструмент восстановлением", - отметил Кулеба.
"Заморожены российские активы. Здесь нам нужно решение, чтобы россия была вынуждена платить настоящими деньгами. Это пять шагов к восстановлению", - подытожил Кулеба.
Дополнение
Урсула фон дер Ляйен сегодня, 11 июня, сообщала, что в июле станут доступными 1,5 млрд евро прибылей от замороженных российских активов для Украины, еще 1,9 млрд евро поступят в этом месяце из фонда Ukraine Facility.
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