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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кулеба назвал пять шагов к восстановлению Украины

Кулеба назвал пять шагов к восстановлению Украины

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 10:38  •  1753 просмотра

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба очертил пять шагов для восстановления Украины: предоставление систем противовоздушной обороны, привлечение инвестиций, получение макрофинансовой помощи, членство Украины в ЕС и использование замороженных российских активов, чтобы заставить Россию заплатить за восстановление.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал пять шагов к восстановлению Украины, среди которых - предоставление ПВО, макрофинансовая помощь и членство Украины в ЕС. Об этом он сказал во время выступления на Ukraine Recovery Conference 2024 во вторник, передает корреспондент УНН.

Путь к восстановлению начинается с ПВО. Чем меньше разрушат, тем меньше надо будет отстраивать. Поэтому прошу вас: сделайте все для того и делайте так, как это делает Германия. Предоставьте нам все возможные в наличии у вас дополнительные ПВО

- сказал Кулеба.

Вторым шагом, по его словам, являются инвестиции в Украину.

"Инвестиции. Хочу обратиться к предпринимателям: не ждите, пока война закончится, начинайте работать в Украине уже сейчас, ищите проекты, смотрите, какая ситуация в разных городах, регионах, развивайте бизнес-планы для того, чтобы в любой момент могли начать инвестицию", - отметил Кулеба.

Третий шаг - это макрофинансовая помощь.

"Конечно, мы рассчитываем на Европейский Союз", - сказал министр.

По его словам, четвертый шаг – это членство Украины в ЕС.

"Это очень важный инструмент восстановлением", - отметил Кулеба.

"Заморожены российские активы. Здесь нам нужно решение, чтобы россия была вынуждена платить настоящими деньгами. Это пять шагов к восстановлению", - подытожил Кулеба.

Дополнение

Урсула фон дер Ляйен сегодня, 11 июня, сообщала, что в июле станут доступными 1,5 млрд евро прибылей от замороженных российских активов для Украины, еще 1,9 млрд евро поступят в этом месяце из фонда Ukraine Facility.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономикаполитика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
germaniyaГермания
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
polshaПольша
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