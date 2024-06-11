На фоне массированных российских ударов, Всемирный банк предоставит Украине более 100 миллионов долларов для реализации проектов по восстановлению жилья и поддержки энергосектора. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Детали

Соглашение о грантовом финансировании подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и Директор Всемирного банка по делам Украины, Молдовы и Беларуси Аруп Банерджи.

В частности документ предусматривает дополнительное грантовое финансирование объемом 62 млн долларов США в рамках проекта HOPE, которые будут направлены на мелкие и средние ремонты частично поврежденных в результате вооруженной агрессии России жилых домов.

Проект HOPE направлен на решение неотложных и критических потребностей в ремонте частично поврежденных индивидуальных и многоквартирных жилых домов в территориальных громадах, подконтрольных Правительству Украины.

Кулеба назвал пять шагов к восстановлению Украины

В другом соглашении речь идет о гранте в сумме 47 млн долларов США по проекту Re-PoWER, целью которого является восстановление основных услуг в энергетической сфере Украины. Средства будут направлены на обеспечение жителей города Харькова услугами по центральному теплоснабжению, а именно проведение закупки и установки теплового оборудования.

Средства от международных доноров продолжают быть ключевым источником финансирования социальных и гуманитарных расходов, а также восстановления и реконструкции критических объектов инфраструктуры. Мы благодарны команде Всемирного банка и партнерам за внедрение проектов, направленных на своевременное обеспечение наших граждан необходимыми услугами, а также ликвидацию последствий российского вооруженного террора - подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

Дополнение

В Минфине пояснили, что грантовые средства будут предоставлены через Целевой фонд поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF), созданный Всемирным банком для поддержки Украины.

Всемирный банк через фонд URTF привлек для поддержки Украины финансовые ресурсы доноров на общую сумму около 1,8 млрд долларов США, из которых Украина уже получила 1,1 млрд долларов США гранта на поддержку критически важных мероприятий в сфере здравоохранения, восстановления жилья и транспортной инфраструктуры, для поддержки агропроизводителей, а также на повышение административной способности правительства.

Напомним

Банк развития Совета Европы предоставит Украине кредит в размере 100 миллионов евро на программу "НОМЕ. Компенсация за уничтоженное жилье" направленный на поддержку граждан, пострадавших от полномасштабной войны.