Банк розвитку Ради Європи надасть Україні 100 мільйонів євро на компенсації за знищене житло - Мінфін
Київ • УНН
Банк розвитку Ради Європи надасть Україні кредит у розмірі 100 мільйонів євро на програму "НОМЕ. Компенсація за знищене житло" спрямований на підтримку громадян, постраждалих від повномасштабної війни.
Банк розвитку Ради Європи надасть Україні позики обсягом 100 млн євро в рамках проєкту "НОМЕ. Компенсація за знищене житло". Про це пише УНН з посиланням на Міністерство фінансів України.
Деталі
Угоду на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України підписали очільник Мінфіну Сергій Марченко та Керівник Банку розвитку Карло Монтічеллі.
У відомстві пояснюють, що проєкт HOME реалізовуватиметься по всій підконтрольній території України. Залучені кошти буде спрямовано на підтримку механізму прямої допомоги (житлових сертифікатів), завдяки якому кінцеві бенефіціари, у тому числі учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сім'ї, отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак рф житло у вигляді сертифікатів на придбання житла.
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Повномасштабна війна росії завдала житловому сектору України збитків на понад 50 млрд доларів США. Проєкт HOME допоможе постраждалим громадянам якнайшвидше повернутися до комфортного життя. (...) Подальша реалізація та розробка проєктів з підтримки соціальної сфери сприятиме сталому соціальному розвитку та відновленню
Зазначається, що проєкт впроваджується у межах послуги "єВідновлення". Громадяни можуть формувати запити та в результаті отримувати сертифікати на компенсацію за пошкоджене майно.
Процес перевірки заяв, а також відбору запитів здійснює спеціальна Державна комісія з компенсації. Відстежувати перебіг розгляду справи можна буде у мобільному застосунку Дія.
Я радий підписати першу кредитну угоду між БРРЄ та Україною. Це лише початок. Як провідний соціальний банк Європи, БРРЄ має намір підтримувати довгостроковий соціальний розвиток та соціальну цілісність України, а також її відновлення та реконструкцію.
Доповнення
Представниця України в Адміністративній Раді Банку Ольга Зикова заявила, що Україна приєдналась до БРРЄ менш як рік тому, і вже запроваджує два важливі соціальних проєкти за фінансування Банку.
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За її словами, це свідчить про довіру до України, як до партнера та відданість підтримувати нас в умовах постійних викликів повномасштабної війни.
Переконана, що наша подальша співпраця сприятиме успішній реалізації та розробці нових фінансово-кредитних програм у соціальному напрямі
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна потребує щорічних інвестицій у розмірі 10-30 мільярдів доларів протягом наступних 10 років.