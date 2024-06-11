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Банк розвитку Ради Європи надасть Україні 100 мільйонів євро на компенсації за знищене житло - Мінфін

Банк розвитку Ради Європи надасть Україні 100 мільйонів євро на компенсації за знищене житло - Мінфін

Київ • УНН

 • 18521 перегляди

Банк розвитку Ради Європи надасть Україні кредит у розмірі 100 мільйонів євро на програму "НОМЕ. Компенсація за знищене житло" спрямований на підтримку громадян, постраждалих від повномасштабної війни.

Банк розвитку Ради Європи надасть Україні позики обсягом 100 млн євро в рамках проєкту "НОМЕ. Компенсація за знищене житло". Про це пише УНН з посиланням на Міністерство фінансів України.

Деталі 

Угоду на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України підписали очільник Мінфіну Сергій Марченко та Керівник Банку розвитку Карло Монтічеллі.

У відомстві пояснюють, що проєкт HOME реалізовуватиметься по всій підконтрольній території України. Залучені кошти буде спрямовано на підтримку механізму прямої допомоги (житлових сертифікатів), завдяки якому кінцеві бенефіціари, у тому числі учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сім'ї, отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак рф житло у вигляді сертифікатів на придбання житла. 

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Повномасштабна війна росії завдала житловому сектору України збитків на понад 50 млрд доларів США. Проєкт HOME допоможе постраждалим громадянам якнайшвидше повернутися до комфортного життя. (...) Подальша реалізація та розробка проєктів з підтримки соціальної сфери сприятиме сталому соціальному розвитку та відновленню

- зазначив в ході заходу Сергій Марченко.

Зазначається, що проєкт впроваджується у межах послуги  "єВідновлення". Громадяни можуть формувати запити та в результаті отримувати сертифікати на компенсацію за пошкоджене майно.

Процес перевірки заяв, а також відбору запитів здійснює спеціальна Державна комісія з компенсації. Відстежувати перебіг розгляду справи можна буде у мобільному застосунку Дія. 

Я радий підписати першу кредитну угоду між БРРЄ та Україною. Це лише початок. Як провідний соціальний банк Європи, БРРЄ має намір підтримувати довгостроковий соціальний розвиток та соціальну цілісність України, а також її відновлення та реконструкцію.

- заявив Керівник БРРЄ Карло Монтічеллі

Доповнення

Представниця України в Адміністративній Раді Банку Ольга Зикова заявила, що Україна приєдналась до БРРЄ менш як рік тому, і вже запроваджує два важливі соціальних проєкти за фінансування Банку.

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За її словами, це свідчить про довіру до України, як до партнера та відданість підтримувати нас в умовах постійних викликів повномасштабної війни. 

Переконана, що наша подальша співпраця сприятиме успішній реалізації та розробці нових фінансово-кредитних програм у соціальному напрямі

– зазначила Ольга Зикова. 

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що  Україна потребує щорічних інвестицій у розмірі 10-30 мільярдів доларів протягом наступних 10 років.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоЕкономіка
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