Банк развития Совета Европы предоставит Украине 100 миллионов евро на компенсации за уничтоженное жилье - Минфин

Банк развития Совета Европы предоставит Украине займы объемом 100 млн евро в рамках проекта "НОМЕ. Компенсация за уничтоженное жилье". Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Детали

Соглашение на полях Международной конференции по вопросам восстановления Украины подписали глава Минфина Сергей Марченко и руководитель банка развития Карло Монтичелли.

В ведомстве поясняют, что проект HOME будет реализовываться по всей подконтрольной территории Украины. Привлеченные средства будут направлены на поддержку механизма прямой помощи (жилищных сертификатов), благодаря которому конечные бенефициары, в том числе участники боевых действий, инвалиды и многодетные семьи, получат компенсацию за уничтоженное в результате боевых действий и террористических атак РФ жилье в виде сертификатов на приобретение жилья.

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Полномасштабная война России нанесла жилищному сектору Украины ущерб более чем на 50 млрд долларов США. Проект HOME поможет пострадавшим гражданам как можно быстрее вернуться к комфортной жизни. (...) Дальнейшая реализация и разработка проектов по поддержке социальной сферы будет способствовать устойчивому социальному развитию и восстановлению - отметил в ходе мероприятия Сергей Марченко.

Отмечается, что проект внедряется в рамках услуги "восстановление". граждане могут формировать запросы и в результате получать сертификаты компенсации за поврежденное имущество.

Процесс проверки заявлений, а также отбора запросов осуществляет специальная государственная комиссия по компенсации. Отслеживать ход рассмотрения дела можно будет в мобильном приложении Дія.

Я рад подписать Первое кредитное соглашение между Украиной. Это только начало. Как ведущий социальный банк Европы, БРРЕ намерен поддерживать долгосрочное социальное развитие и социальную целостность Украины, а также ее восстановление и реконструкцию. - заявил руководитель БРРЕ Карло Монтичелли

Дополнение

Представительница Украины в административном совете банка Ольга Зыкова заявила, что Украина присоединилась к БРА менее года назад, и уже вводит два важных социальных проекта при финансировании банка.

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По ее словам, это свидетельствует о доверии к Украине, как к партнеру и преданности поддерживать нас в условиях постоянных вызовов полномасштабной войны.

Убеждена, что наше дальнейшее сотрудничество будет способствовать успешной реализации и разработке новых финансово-кредитных программ в социальном направлении - отметила Ольга Зыкова.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыголь заявил, что Украина нуждается в ежегодных инвестициях в размере 10-30 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет.