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Україна потребує до 30 млрд доларів щорічних інвестицій в наступні 10 років - Шмигаль

Україна потребує до 30 млрд доларів щорічних інвестицій в наступні 10 років - Шмигаль

Київ • УНН

 • 15541 перегляди

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна потребує щорічних інвестицій у розмірі 10-30 мільярдів доларів протягом наступних 10 років.

Україна потребує від 10 до 30 млрд доларів щорічних інвестицій в наступні 10 років, розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час онлайн-участі в засіданні Багатосторонньої координаційної платформи донорів міністерського рівня 11 червня, передає УНН

За словами прем'єра, системна фінансова підтримка з боку партнерів критично важлива, аби Україна могла продовжувати боротися і направляти внутрішні ресурси на оборону. 

Нам потрібні відбудова, доступ до зовнішніх ринків та покращення логістики. Нам потрібні зовнішні інвестиції та трансфер технологій від наших партнерів. Україна потребує від 10 до 30 млрд доларів щорічних інвестицій в наступні 10 років

- заявив Шмигаль.

Водночас, за його словами, запущено низку програм стимулювання економіки, які дали позитивний ефект.  "Минулого року ВВП відновився на 5,3%. За перші 4 місяці цього року зростання на 4,4%", - розповів прем'єр. 

Шмигаль наголосив, що після безпрецедентних ударів росії по українській енергосистемі, особливої підтримки потребує енергетичний сектор. 

"Більше ППО, більше енергетичного обладнання, сприяння розширенню імпорту електроенергії в Україну, допомога в децентралізації енергосистеми", - зауважив Шмигаль. 

Доповнення 

Як вказав міністрів фінансів Сергій Марченко, у 2024 році потреба у зовнішньому фінансуванні сягає 38 млрд доларів США. "Завдяки спільним зусиллям із партнерами, у тому числі в межах платформи, ми отримали запевнення щодо залучення необхідного обсягу коштів", - заявив міністр. 

Також розповів, що Мінфін впроваджує заходи для посилення внутрішнього фінансового потенціалу. За перші п'ять місяців 2024 року митні та податкові доходи державного бюджету збільшились на 35% порівняно з аналогічним періодом у 2023 році. 

43% німецьких компаній готові інвестувати мільярди євро у відбудову України11.06.24, 05:01 • 113460 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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