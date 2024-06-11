Украина нуждается в до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет - Шмыгаль

Украина нуждается от 10 до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-участия в заседании многосторонней координационной платформы доноров министерского уровня 11 июня, передает УНН.

По словам премьера, системная финансовая поддержка со стороны партнеров критически важна, чтобы Украина могла продолжать бороться и направлять внутренние ресурсы на оборону.

Нам нужно восстановление, доступ к внешним рынкам и улучшение логистики. Нам нужны внешние инвестиции и передача технологий от наших партнеров. Украина нуждается от 10 до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет - заявил Шмыгаль.

В то же время, по его словам, запущен ряд программ стимулирования экономики, которые дали положительный эффект. "В прошлом году ВВП восстановился на 5,3%. За первые 4 месяца этого года рост на 4,4%", - рассказал премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что после беспрецедентных ударов России по украинской энергосистеме, в особой поддержке нуждается энергетический сектор.

"Больше ПВО, больше энергетического оборудования, содействие расширению импорта электроэнергии в Украину, помощь в децентрализации энергосистемы", - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Как указал министров финансов Сергей Марченко, в 2024 году потребность во внешнем финансировании достигает 38 млрд долларов США. "Благодаря совместным усилиям с партнерами, в том числе в рамках платформы, мы получили заверения относительно привлечения необходимого объема средств", - заявил министр.

Также рассказал, что Минфин внедряет меры для усиления внутреннего финансового потенциала. За первые пять месяцев 2024 года таможенные и налоговые доходы государственного бюджета увеличились на 35% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

43% немецких компаний готовы инвестировать миллиарды евро в восстановление Украины