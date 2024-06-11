43% немецких компаний готовы инвестировать миллиарды евро в восстановление Украины

Немецкие компании в Украине планируют новые инвестиции, однако обеспокоены войной и коррупцией. Об этом сообщает Der Spiegel, передает УНН.

Детали

По данным опроса KPMG и Немецко-украинской торгово-промышленной палаты, немецкие компании в Украине намерены вкладывать новые средства в страну. Следовательно, 43% из 142 опрошенных компаний обнаружили намерение инвестировать в Украину.

Вопросе также высказали мнение об экономической ситуации в стране, по которому, 42% ожидают улучшения в течение следующих двенадцати месяцев, в то время как 10% прогнозируют ее ухудшение. Основными факторами, которые стимулируют интерес к Украине, является доступ к рынку, наличие квалифицированной рабочей силы и участие в программах восстановления страны.

Однако, на пути развития иностранных бизнесов украинской сфере существуют препятствия, в частности, война, угрозы безопасности для работников и проблема местной коррупции. Закон о мобилизации в Украине также затрудняет доступность рабочей силы для иностранных компаний.

Напомним

В свете этих вызовов федеральное правительство Германии и Европейский союз заявили о создании программ финансирования на миллиарды для поддержки Украины. Для обсуждения таких инициатив и предоставления долгосрочной перспективы стране запланирована конференция по реконструкции, которая стартует во вторник в Берлине. Событие, организованное совместно с Украиной, имеет целью обеспечить связь между бизнесом, общественностью и муниципалитетами, а также оказать экстренную помощь в условиях конфликта с рф. В конференции примут участие около 2000 участников.

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