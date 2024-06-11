Зеленский прибыл в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины и переговорам с Шольцем

Прибыл в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины и переговоров с Федеральным канцлером Олафом Шольцем. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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По словам главы Украины, URC2024 объединит правительства, десять из которых представлены на уровне премьер-министров, компании и организации, которые работают над помощью Украины. В условиях российского воздушного террора срочные решения для украинской энергетики станут основным приоритетом Запада.

С Олафом Шульцем будем говорить о дальнейшей оборонной поддержке, развитии украинской системы ПВО, совместном производстве вооружений. Скоординируем позиции накануне саммита мира, саммита Европейского совета и саммита НАТО - заявил Владимир Зеленский.

Кроме встречи с канцлером Германии, Зеленский планирует встретиться с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и Президентом Бундестага Бербель Бас. Также он посетит военную базу, где проходят учения украинские военные.

Зеленский прибыл в Сингапур