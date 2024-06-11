Зеленський прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів з Шольцом
Київ • УНН
Володимир Зеленський прибув до Німеччини, щоб взяти участь у конференції з відновлення України, провести переговори з канцлером Олафом Шольцем про підтримку оборони, протиповітряну оборону, спільне виробництво озброєнь і скоординувати позиції перед майбутніми самітами.
Прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із Федеральним канцлером Олафом Шольцом. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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За словами голови України, URC2024 об'єднає уряди, десять із яких представлені на рівні прем'єр-міністрів, компанії та організації, які працюють над допомогою Україні. В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики стануть основним пріоритетом заходу.
З Олафом Шольцом говоритимемо про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь. Скоординуємо позиції напередодні Саміту миру, саміту Європейської ради та саміту НАТО
Окрім зустрічі з канцлером Німеччини, Зеленський планує зустрітися з Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та Президентом Бундестагу Бербель Бас. Також він відвідає військову базу, де проходять навчання українські військові.
Зеленський прибув до Сінгапура01.06.24, 13:39 • 87598 переглядiв