43% німецьких компаній готові інвестувати мільярди євро у відбудову України
Київ • УНН
Згідно з опитуванням, проведеним KPMG та Німецько-українською торгово-промисловою палатою, німецькі компанії в Україні планують нові інвестиції, але стурбовані війною, загрозами безпеці та корупцією.
Німецькі компанії в Україні планують нові інвестиції, проте стурбовані війною та корупцією. Про це повідомляє Der Spiegel, передає УНН.
Деталі
За даними опитування KPMG та Німецько-української торгово-промислової палати, німецькі компанії в Україні мають намір вкладати нові кошти в країну. Відтак, 43% з 142 опитаних компаній виявили намір інвестувати в Україну.
Опитані також висловили думку про економічну ситуацію в країні, за яким, 42% очікують покращення протягом наступних дванадцяти місяців, у той час як 10% прогнозують її погіршення. Основними факторами, які стимулюють інтерес до України, є доступ до ринку, наявність кваліфікованої робочої сили та участь у програмах відновлення країни.
Проте, на шляху розвитку іноземних бізнесів українській сфері існують перешкоди, зокрема, війна, загрози безпеки для працівників та проблема місцевої корупції. Закон про мобілізацію в Україні також ускладнює доступність робочої сили для іноземних компаній.
Нагадаємо
У світлі цих викликів Федеральний уряд Німеччини та Європейський союз заявили про створення програм фінансування на мільярди для підтримки України. Для обговорення таких ініціатив та надання довгострокової перспективи країні запланована конференція з реконструкції, яка стартує у вівторок у Берліні. Подія, організована спільно з Україною, має на меті забезпечити зв’язок між бізнесом, громадськістю та муніципалітетами, а також надати екстрену допомогу в умовах конфлікту з рф. У конференції візьмуть участь близько 2000 учасників.
Зеленський прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів з Шольцом11.06.24, 00:22 • 21084 перегляди