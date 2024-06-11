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Україна та Німеччина укладе сотні угод на рівні громад, компаній та уряду - Зеленський

Україна та Німеччина укладе сотні угод на рівні громад, компаній та уряду - Зеленський

Київ • УНН

 • 14364 перегляди

Між Україною та Німеччиною на рівні громад, компаній та уряду готуються сотні угод на мільярди євро в оборонному, енергетичному та соціальному секторах.

Станом на зараз між Україною та Німеччиною на рівні громад, компаній та уряду готуються сотні угод. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024, передає кореспондент УНН.

Зараз і на рівні урядовому, і на рівні громад, і на рівні компаній готується до укладання сотні угод між нами. Також тут присутні наші друзі з країн партнерів і не лише з Європи. З цієї конференції ми вийдемо з домовленостями на мільярди євро і для нашої оборони щодо виробництва в Україні військової техніки та зброї, і для нашої енергетики, для ремонтів та розбудови нової та більш сучасної енергетики, і для нашого соціального життя,

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Станом на сьогодні найбільша перевага над Україною - це перевага в небі. Щодня рф завдає удари по Україні сотнями КАБами. Єдина відповідь на це - системи ППО.

Павло Башинський

Павло Башинський

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