Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой разъяснил планы по повышению зарплат учителям: есть соответствующая концепция, «защитим страну, отобьем врага и переводим образование в приоритет номер один». Об этом министр сказал во время брифинга на Николаевщине накануне, пишет УНН.

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«Что касается зарплат учителей. Болезненная проблема», - отметил министр.

По его словам, «все понимаем, что нам очень трудно привлекать молодежь сегодня к преподаванию в учреждениях общего среднего, внешкольного, профтехобразования, дошкольного - вообще социально маргинализирована, просто неприемлема низкая заработная плата». «И мы понимаем, что самое дорогое, что мы имеем, мы отдаем в руки людям, которые получают, ну, самую маленькую зарплату, и это абсурд», - указал Лисовой.

«Но я хочу сказать следующее: нами разработан определенный подход, определенная концепция повышения заработных плат, а в законодательстве в заключительных положениях о законе об образовании предусмотрено в том числе увеличение заработных плат до трех минимальных заработных плат, мы это знаем, но на сегодня мы имеем критическую ситуацию в бюджете, она является достаточно сложной», - сказал министр.

«Даст Бог, закончится война, и мы сможем эту концепцию реализовать, потому что сегодня на войну тратится 70, если не больше, процентов государственного бюджета. - отметил Лисовой. - Позиция Президента такова: образование приоритет номер один после обороны. Защитим страну, отобьем врага и переводим образование в приоритет номер один».

«Я абсолютно уверен в том, что как только у нас высвободится этот колоссальный объем средств, который мы тратим сегодня на оборону,... эти средства выльются в образование», - подчеркнул министр.

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