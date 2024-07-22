В Украине разработали проект модельной учебной программы «Защита Украины» для 10-11 классов учреждений общего среднего образования. проект разработали с учетом опыта и рекомендаций ведущих экспертов в сфере обороны, общественных организаций и педагогов. Об этом заявили в МОН, передает УНН.

Детали

В ведомстве подчеркивают, что проект программы предусматривает единое содержание для всего ученичества, независимо от пола, что способствует равным возможностям в приобретении важных навыков.

Содержание предмета охватывает широкий спектр тем, актуальных для понимания современного мира, в частности инновационные технологии, информационную безопасность и домедицинскую помощь.

Сегодня наша задача - подготовить молодежь к вызовам современного мира, который стремительно меняется. Мы стремимся развивать у подростков критическое мышление, умение адаптироваться и реагировать. Обновление программы предмета «Защита Украины» направлено на формирование важных жизненных навыков: от оказания первой помощи до понимания современных технологий. Мы уделяем особое внимание развитию гражданского сознания и системы ценностей, которые помогут нашим детям стать ответственными членами общества. Этот предмет о возможностях. О том, как быть готовым к различным жизненным ситуациям, помогать себе и другим, как быть активным гражданином своей страны - подчеркнул министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

В МОН рассказали, что в 10 классе ученики будут изучать основы национальной безопасности и обороны Украины, знакомиться с принципами управления и планирования, изучать вооружение и военную технику.

Также значительное внимание уделяют практическим навыкам: ориентированию на местности, основам инженерной фортификации, стрелковой подготовке.

Зато программа 11 класса фокусируется на развитии военных технологий, особенностях информационной безопасности, углублении знаний по домедицинской помощи. Важным аспектом является изучение методов защиты гражданского населения в кризисных условиях, возможностей и способов обороны Украины.

Наполнение каждого модуля сформировано на основе консультаций и обсуждений с экспертами и десятками таких организаций, как Victory Drones, ОО «Военная школа „Боривитер“, БФ „Соломенские котики“, Всеукраинский совет реанимации, OSINT-агентство „Molfar“ и др - подчеркнули в Минобразования.

Дополнение

Также в МОН рассказали об инновационных подходах к обучению обновленного предмета В частности проект предусматривает

Обновленную программу с акцентом на практических навыках. Учебный день раз в месяц, чтобы глубже погрузиться в материал и эффективнее отрабатывать практические навыки. Для этого создают специально оборудованные ячейки, где ученики смогут практиковать приобретенные знания на новом техническом оборудовании. Современное оборудование - ячейки будут оснащены компьютерными симуляторами управления дронами, интерактивными лазерными стрелковыми тренажерами и инструментами для освоения правил домедицинской помощи. Подготовку учителей - уже более 100 тренеров прошли обучение и смогут передавать знания учителям из регионов, повышая их квалификацию. Это позволит эффективно преподавать по новой программе и применять современные педагогические подходы.

В министерстве подчеркивают, что для закрепления отработки практических умений и навыков обязательно проведение учебно-полевых сборов или тренинговых занятий.

Впрочем, при реализации программы возможно использование таких форм образовательной деятельности, как учебные экскурсии, проекты, игры и тому подобное.

Напомним,

Глава Минобразования заявил, что в Украине изменили программу предмета «Защита Украины» для учеников старших классов. В связи с этим МОН ищет желающих стать тренерами для учителей этой дисциплины.