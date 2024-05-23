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Міносвіти шукає тренерів для вчителів, які викладатимуть "Захист України" в школах за новою програмою

Міносвіти шукає тренерів для вчителів, які викладатимуть "Захист України" в школах за новою програмою

Київ • УНН

 • 13172 перегляди

Україна змінює навчальну програму з "Захисту України" для старшокласників, шукаючи фахівців, які стануть тренерами для вчителів з таких тем, як національна безпека, військовий менеджмент та протидія інформаційним загрозам. У червні в Києві заплановані тренінги, а для проведення ефективних уроків буде закуплено обладнання, зокрема, тренажери та безпілотники.

В Україні змінили програму предмета "Захист України" для учнів старших класів. Наразі у МОН шукають охочих стати тренерами для вчителів цієї дисципліни. про це розповів очільник Міносвіти Оксен Лісовий, передає УНН.

Деталі 

Ми ґрунтовно змінили освітню програму дисципліни і незабаром вже розпочнуться закупівлі необхідного оснащення для ефективного навчання. Але ще один надважливий пункт — підвищення кваліфікації педагогів.  На цьому етапі запрошуємо до участі фахівців, які пройдуть відповідне навчання і стануть тренерами для вчителів з усієї України

- заявив Лісовий. 

Хто може стати тренером/-кою:

  • вчителі предмета «Захист України» та суміжних предметів;
  • інструктори центрів цивільного захисту;
  • демобілізовані захисники і захисниці України;
  • фахівці, які активно працюють з молоддю. 

За словами міністра, програма підготовки майбутніх тренерів охоплює такі теми: інтерактивні методи викладання, основи національної безпеки, військове управління, протидія інформаційним загрозам.

В Україні хочуть запровадити початкову загальновійськову підготовку у школах та профтехучилищах. У Раді розглянуть законопроект22.04.24, 21:45 • 25336 переглядiв

Підготовка відбудеться 10–14 червня в Києві. Проживання, трансфер і харчування забезпечуються. Після навчання тренери отримають сертифікати й будуть працювати з учителями "Захисту України" у своїх громадах чи областях. Кошти для їхнього підвищення кваліфікації закладено в державну субвенцію 

- наголосив міністр. 

Дізнатися більше про ініціативу та подати заявку на тренерство можна за посиланням. Реєстрація триватиме до 4 червня

Доповнення

Як розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров, якісно навчити дітей без навчання вчителів - неможливо, тож наразі активно шукають тренерів для педагогів. 

За його словами, програму для тренерів МОН розробило спільно з військовими та громадськими організаціями. Зокрема, військові "Азову", найбільша OSINT-агенція в Україні Molfar, та один з найбільших в Україні проєктів з підготовки операторів БПЛА - Victory Drones.

Паралельно з навчанням тренерів, а потім учителів закуповуємо техніку для уроків у школах — від стрілецьких тренажерів та навчальних дронів до аптечок і медичних манекенів. Уроки "Захисту України" мають відповідати сучасним викликам і технологічним вимогам

- наголосив Федоров.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про запровадження початкової загальновійськової підготовки замість допризовної підготовки, яка здійснюватиметься через предмет "Захист України" у навчальних закладах.

Володимир Омельченко

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