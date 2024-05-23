Міносвіти шукає тренерів для вчителів, які викладатимуть "Захист України" в школах за новою програмою
Київ • УНН
Україна змінює навчальну програму з "Захисту України" для старшокласників, шукаючи фахівців, які стануть тренерами для вчителів з таких тем, як національна безпека, військовий менеджмент та протидія інформаційним загрозам. У червні в Києві заплановані тренінги, а для проведення ефективних уроків буде закуплено обладнання, зокрема, тренажери та безпілотники.
В Україні змінили програму предмета "Захист України" для учнів старших класів. Наразі у МОН шукають охочих стати тренерами для вчителів цієї дисципліни. про це розповів очільник Міносвіти Оксен Лісовий, передає УНН.
Деталі
Ми ґрунтовно змінили освітню програму дисципліни і незабаром вже розпочнуться закупівлі необхідного оснащення для ефективного навчання. Але ще один надважливий пункт — підвищення кваліфікації педагогів. На цьому етапі запрошуємо до участі фахівців, які пройдуть відповідне навчання і стануть тренерами для вчителів з усієї України
Хто може стати тренером/-кою:
- вчителі предмета «Захист України» та суміжних предметів;
- інструктори центрів цивільного захисту;
- демобілізовані захисники і захисниці України;
- фахівці, які активно працюють з молоддю.
За словами міністра, програма підготовки майбутніх тренерів охоплює такі теми: інтерактивні методи викладання, основи національної безпеки, військове управління, протидія інформаційним загрозам.
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Підготовка відбудеться 10–14 червня в Києві. Проживання, трансфер і харчування забезпечуються. Після навчання тренери отримають сертифікати й будуть працювати з учителями "Захисту України" у своїх громадах чи областях. Кошти для їхнього підвищення кваліфікації закладено в державну субвенцію
Дізнатися більше про ініціативу та подати заявку на тренерство можна за посиланням. Реєстрація триватиме до 4 червня
Доповнення
Як розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров, якісно навчити дітей без навчання вчителів - неможливо, тож наразі активно шукають тренерів для педагогів.
За його словами, програму для тренерів МОН розробило спільно з військовими та громадськими організаціями. Зокрема, військові "Азову", найбільша OSINT-агенція в Україні Molfar, та один з найбільших в Україні проєктів з підготовки операторів БПЛА - Victory Drones.
Паралельно з навчанням тренерів, а потім учителів закуповуємо техніку для уроків у школах — від стрілецьких тренажерів та навчальних дронів до аптечок і медичних манекенів. Уроки "Захисту України" мають відповідати сучасним викликам і технологічним вимогам
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про запровадження початкової загальновійськової підготовки замість допризовної підготовки, яка здійснюватиметься через предмет "Захист України" у навчальних закладах.