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В Україні запровадять початкову загальновійськову підготовку: парламент ухвалив рішення

В Україні запровадять початкову загальновійськову підготовку: парламент ухвалив рішення

Київ • УНН

 • 16626 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроект про запровадження початкової загальновійськової підготовки замість допризовної підготовки, яка здійснюватиметься через предмет "Захист України" у навчальних закладах.

Верховна Рада України ухвалила законопроект про запровадження початкової загальновійськової підготовки, яка здійснюватиметься через предмет "Захист України" у навчальних закладах, замість допризовної підготовки,  повідомив народний депутат Ярослав Железняк у середу, пише УНН.  

Деталі

"Парламент ухвалив в цілому (законопроект) №11092 щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки. "За" - 297", - повідомив нардеп Железняк у Telegram.

Замість допризовної підготовки, як повідомляється, пропонується запровадити початкову загальновійськову підготовку.

Початкова загальновійськова підготовка, як передбачається, реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, шляхом викладання навчального предмета "Захист України" та здійснення заходів, спрямованих на військово-патріотичне виховання.

Програми з навчального предмета "Захист України" розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, за погодженням з Міноборони.

У ВР пропонують оновити шкільний предмет "Захист України": що передбачається20.03.24, 17:24 • 20258 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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