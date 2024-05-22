В Украине введут начальную общевойсковую подготовку: парламент принял решение

Верховная Рада Украины приняла законопроект о введении начальной общевойсковой подготовки, которая будет осуществляться через предмет "Защита Украины" в учебных заведениях, вместо допризывной подготовки, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в среду, пишет УНН.

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"Парламент принял в целом (законопроект) №11092 по усовершенствованию системы начальной общевойсковой подготовки. "За" - 297", - сообщил нардеп Железняк в Telegram.

Вместо допризывной подготовки, как сообщается, предлагается ввести начальную общевойсковую подготовку.

Начальная общевойсковая подготовка, как предполагается, реализуется на третьем уровне полного общего среднего образования и проводится в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования и других учебных заведениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности на соответствующем уровне полного общего среднего образования, путем преподавания учебного предмета "Защита Украины" и осуществления мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание.

Программы по учебному предмету "Защита Украины" разрабатываются и утверждаются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сферах образования и науки, по согласованию с Минобороны.

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