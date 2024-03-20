В ВР предлагают обновить школьный предмет "Защита Украины": что предполагается

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  34481 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  44455 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  110730 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  127562 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  131413 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127183 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  124969 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  232308 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142896 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134606 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

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18 марта 2024, 18:47  •  232308 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  209502 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  351780 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  365482 просмотра

В ВР предлагают обновить школьный предмет "Защита Украины": что предполагается

В Украине предлагают усовершенствовать систему начальной общевойсковой подготовки и обновить школьный предмет "Защита Украины", чтобы соответствовать современным потребностям и устранить противоречия между концепциями допризывной и начальной общевойсковой подготовки.

Общество •   •  8537 просмотра
В ВР предлагают обновить школьный предмет "Защита Украины": что предполагается

От Евпатории до Прибрежного российские войска превратили все пляжи в окопы

Российские войска вырыли окопы на всех пляжах от Евпатории до Прибрежного на юго-западе Крыма, готовясь к возможным военным действиям.

Война •   •  8419 просмотра
От Евпатории до Прибрежного российские войска превратили все пляжи в окопы

Два миллиарда гривен экономии бюджетных средств: в ДОТ назвали продукты питания, по которым поставщики уменьшили цены

"Государственный оператор тыла" сэкономил 2 миллиарда гривен бюджетных средств, добившись снижения цен от поставщиков на такие продукты питания, как свинина, курятина, гречка, подсолнечное масло, сахар, лук и ветчина для Вооруженных Сил Украины на второй квартал.

Война •   •  11101 просмотра
Два миллиарда гривен экономии бюджетных средств: в ДОТ назвали продукты питания, по которым поставщики уменьшили цены

Оккупанты планируют создать в Севастополе новый центр милитаризации молодежи - ЦНС

россияне планируют создать в оккупированном Севастополе дополнительный центр милитаризации молодежи "Авангард" для подготовки новых кадров для оккупационной армии, нарушая международное право, которое запрещает вербовку оккупированного населения.

Общество •   •  10391 просмотра
Оккупанты планируют создать в Севастополе новый центр милитаризации молодежи - ЦНС

Кипер: в Одессе в больницах остаются 30 пострадавших в результате атаки рф 15 марта, 4 - в тяжелом состоянии

Председатель Одесской областной государственной администрации посетил раненых полицейских, спасателей и медиков, пострадавших от ракетного обстрела Одессы 15 марта, пожелав им скорейшего выздоровления, поскольку 30 пострадавших, в том числе 4 в тяжелом состоянии, продолжают лечение.

Война •   •  9747 просмотра
Кипер: в Одессе в больницах остаются 30 пострадавших в результате атаки рф 15 марта, 4 - в тяжелом состоянии

россияне нанесли авиаудар по Максимовке в Донецкой области: 2 человека погибли, 1 ранен

Двое мужчин погибли и пожилая женщина получила ранения, когда российские войска нанесли авиаудар по частному дому в селе Максимовка Угледарской громады.

Война •   •  9655 просмотра
россияне нанесли авиаудар по Максимовке в Донецкой области: 2 человека погибли, 1 ранен

На Тернопольщине задержали депутата облсовета, который требовал взятки за выделение помощи раненым бойцам

В Тернопольской области задержали депутата областного совета, который требовал "откаты" от военнослужащего в обмен на выделение материальной помощи на лечение раненого солдата.

Криминал и ЧП •   •  9814 просмотра
На Тернопольщине задержали депутата облсовета, который требовал взятки за выделение помощи раненым бойцам

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Словацкая компания SEVOTECH обратилась к Министерству обороны Украины и Президенту Зеленскому с требованием, чтобы Львовский арсенал забрал 7 000 минометных мин до 1 апреля 2024 года, или они будут перепроданы.

Война •   •  34481 просмотра
Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

В Днепре открыли третий в Украине центр рекрутинга в Силы обороны

Украина открыла третий и один из крупнейших рекрутинговых центров для Вооруженных сил в Днепре, предлагая сотни вакансий на боевые и вспомогательные должности для тех, кто желает присоединиться к защите страны.

Общество •   •  10677 просмотра
В Днепре открыли третий в Украине центр рекрутинга в Силы обороны

Украина обнародовала план для программы ЕС Ukraine Facility: предусматривает 69 реформ

Украина обнародовала план из 69 реформ, в том числе в экономическом, судебном и финансовом секторах, на выполнение программы ЕС "Украинский фонд", направленной на ускорение интеграции Украины в Европейский Союз.

Экономика •   •  12050 просмотра
Украина обнародовала план для программы ЕС Ukraine Facility: предусматривает 69 реформ