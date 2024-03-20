В ВР предлагают обновить школьный предмет "Защита Украины": что предполагается

В Верховной Раде предлагают усовершенствовать систему начальной общевойсковой подготовки. Содержание школьного предмета "Защита Украины" обновят в соответствии с современными потребностями. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук, которого цитируют в пресс-службе политсилы, пишет УНН.

С коллегами разработали законопроект об усовершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки - рассказал Грищук.

Нардеп пояснил, что сейчас существуют два понятия, определяющие систему подготовки: допризывная и начальная общевойсковая подготовка, которые противоречат друг другу. Законопроект должен устранить эту коллизию.

"В частности речь идет об изменениях в подзаконные нормативные акты, которые до сих пор разделяют девушек и парней при изучении предмета "Защита Украины" и ограничивают обучение женщин, которые хотят преподавать этот предмет", - отметил парламентарий.

Кроме этого, по его словам, Минобразования уже работает над обновлением содержания этого предмета.

"Не нашел, еще ни одного человека, который бы защищал обучение строевой подготовке в "Защите Украины". А это до сих пор есть. При этом изучение домедицинской помощи чрезвычайно важно", - констатировал Грищук.

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