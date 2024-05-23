Минобразования ищет тренеров для учителей, которые будут преподавать "Защиту Украины" в школах по новой программе

В Украине изменили программу предмета "Защита Украины" для учащихся старших классов. Сейчас в МОН ищут желающих стать тренерами для учителей этой дисциплины. об этом рассказал глава Минобразования Оксен Лисовой, передает УНН.

Детали

Мы основательно изменили образовательную программу дисциплины и вскоре уже начнутся закупки необходимого оснащения для эффективного обучения. Но еще один важнейший пункт - повышение квалификации педагогов. На этом этапе приглашаем к участию специалистов, которые пройдут соответствующее обучение и станут тренерами для учителей со всей Украины - заявил Лесной.

Кто может стать тренером/-кой:

учителя предмета «Защита Украины» и смежных предметов;

инструкторы центров гражданской защиты;



демобилизованные защитники и защитницы Украины;



специалисты, которые активно работают с молодежью.



По словам министра, программа подготовки будущих тренеров охватывает такие темы: интерактивные методы преподавания, основы национальной безопасности, военное управление, противодействие информационным угрозам.

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Подготовка состоится 10-14 июня в Киеве. Проживание, трансфер и питание обеспечиваются. После обучения тренеры получат сертификаты и будут работать с учителями "Защиты Украины" в своих громадах или областях. Средства для их повышения квалификации заложены в государственную субвенцию - подчеркнул министр.

Узнать больше об инициативе и подать заявку на тренерство можно по ссылке. Регистрация продлится до 4 июня

Дополнение

Как рассказал глава Минцифры Михаил Федоров, качественно обучить детей без обучения учителей - невозможно, поэтому сейчас активно ищут тренеров для педагогов.

По его словам, программу для тренеров МОН разработало совместно с военными и общественными организациями. В частности, военные "Азова", крупнейшее OSINT-агентство в Украине Molfar, и один из крупнейших в Украине проектов по подготовке операторов БПЛА - Victory Drones.

Параллельно с обучением тренеров, а затем учителей закупаем технику для уроков в школах - от стрелковых тренажеров и учебных дронов до аптечек и медицинских манекенов. Уроки "Защиты Украины" должны соответствовать современным вызовам и технологическим требованиям - подчеркнул Федоров.

Напомним

Верховная Рада приняла законопроект о введении начальной общевойсковой подготовки вместо допризывной подготовки, которая будет осуществляться через предмет "Защита Украины" в учебных заведениях.