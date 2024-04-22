В Украине хотят ввести начальную общевойсковую подготовку в школах и профтехучилищах. В Раде рассмотрят законопроект

Верховная Рада на одном из ближайших заседаний планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, который вводит начальную общевойсковую подготовку образования для учащихся старших классов школ и студентов профессионально-технических учебных заведений, путем преподавания учебного предмета "Защита Украины". Об этом пишет УНН со ссылкой со ссылкой на повестку дня заседания ВР.

Детали

Законопроект предусматривает введение начальной общевойсковой подготовки, которая осуществляется "с целью формирования у граждан первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей относительно оборонного сознания, ознакомления граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своего долга по вооруженной защите Украины".

Такая подготовка будет проводиться в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования для учащихся старших классов школ и студентов профессионально-технических учебных заведений, путем преподавания учебного предмета "Защита Украины" и осуществления мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание.

Программы по учебному предмету "Защита Украины" будут разрабатываться и утверждаться Министерством образования и науки Украины, по согласованию с Министерством обороны.

Напомним

Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации, который вводит различные положения, в том числе обязывает лиц с инвалидностью после 24 февраля 2022 года пройти повторный медицинский осмотр, ограничения на управление автомобилем для тех, кто уклоняется от военной службы, а также необходимость иметь при себе военно-учетные документы.