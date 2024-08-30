Освітня реформа триває: уряд зменшив кількість освітніх галузей і спеціальностей

Згідно з рішенням уряду в Україні майже втричі зменшать кількість освітніх галузей, що наблизить українську освіту до європейської. Про це заявили у Міністерстві освіти науки України, передає УНН.

Деталі

У відомстві пояснюють, що Україна впроваджує низку європейських правових норм і адаптує до них внутрішнє законодавство. Зокрема, це стосується і трансформації вищої освіти.

Так уряд ухвалив новий Перелік галузей і спеціальностей, наближений до Міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО).

Що це змінює:

Замість 28, у новому переліку виокремлено 11 галузей, які максимально інтегровано до європейських стандартів.

Стандарти вищої освіти, які затверджені за кожною спеціальністю, будуть оновлюватися згідно з регламентами ЄС, що полегшує академічну мобільність студентів.



Українська вища освіта буде максимально інтегруватися в Єдиний європейський простір вищої освіти.



Революція в освіті: Україна готується до запровадження профільної середньої освіти

Крім євроінтеграції, це рішення стратегічно важливе для подальшого впровадження Закону України "Про індивідуальні освітні траєкторії". Найближчим часом ми підготуємо таблицю відповідності Переліку галузей знань і спеціальностей 2015 року та ухваленого сьогодні нового Переліку - підсумовують у Міносвіти.

Доповнення

Глава Мінцифри Михайло Федоров пояснив, що гармонізація освітніх галузей допоможе уникнути бюрократичної тяганини, спростить вступ до європейських ЗВО на магістратуру або програму обміну.

Ми маємо адаптувати кожну сферу до європейської, найперше — освіту. Вступати за новими стандартами студенти почнуть уже наступного року - впевнений міністр.

Нагадаємо

Заступник Міністра економіки Тетяна Бережна заявила, що 15,6 тис. українців отримали ваучер на навчання за кошти держави з початку цього року, загалом на 114 млн гривень. Серед найбільш популярних спеціальностей, за якими навчаються за ваучерами - медсестринство та психологія.

"Захист України": у МОН розповіли про запуск оновленої програми для школярів