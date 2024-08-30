Освітня реформа триває: уряд зменшив кількість освітніх галузей і спеціальностей
Київ • УНН
Уряд України ухвалив новий Перелік галузей і спеціальностей, зменшивши їх кількість з 28 до 11. Це наблизить українську вищу освіту до європейських стандартів та полегшить академічну мобільність студентів.
Згідно з рішенням уряду в Україні майже втричі зменшать кількість освітніх галузей, що наблизить українську освіту до європейської. Про це заявили у Міністерстві освіти науки України, передає УНН.
Деталі
У відомстві пояснюють, що Україна впроваджує низку європейських правових норм і адаптує до них внутрішнє законодавство. Зокрема, це стосується і трансформації вищої освіти.
Так уряд ухвалив новий Перелік галузей і спеціальностей, наближений до Міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО).
Що це змінює:
- Замість 28, у новому переліку виокремлено 11 галузей, які максимально інтегровано до європейських стандартів.
- Стандарти вищої освіти, які затверджені за кожною спеціальністю, будуть оновлюватися згідно з регламентами ЄС, що полегшує академічну мобільність студентів.
- Українська вища освіта буде максимально інтегруватися в Єдиний європейський простір вищої освіти.
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Доповнення
Глава Мінцифри Михайло Федоров пояснив, що гармонізація освітніх галузей допоможе уникнути бюрократичної тяганини, спростить вступ до європейських ЗВО на магістратуру або програму обміну.
Ми маємо адаптувати кожну сферу до європейської, найперше — освіту. Вступати за новими стандартами студенти почнуть уже наступного року
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