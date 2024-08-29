15,6 тис. українців отримали ваучери на навчання цього року

15,6 тис. українців отримали ваучер на навчання за кошти держави з початку цього року, загалом на 114 млн гривень. Серед найбільш популярних спеціальностей, за якими навчаються за ваучерами - медсестринство та психологія. Про це повідомила заступник Міністра економіки Тетяна Бережна, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Потрібно лише обрати професію, яку хочете опанувати, та звернутись до Державної служби зайнятості за ваучером на навчання. Цього року вже понад 15 тисяч українців отримали такий ваучер - заявила Бережна.

Серед найбільш популярних спеціальностей та професій, за якими навчаються за ваучерами цього року, є:

медсестринство (видано 2951 ваучер);

психологія (1861);

дошкільна освіта (778);

медицина (420);

кухар (1516);

водій (1148);

тракторист (542);

кондитер (380).

Зазначається, що минулого року ваучери на навчання отримали понад 18 тисяч українців, загалом за програмою було профінансовано 252 млн грн.

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Довідково

Ваучер можна використати для навчання за 124 професіями та спеціальностями у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо. Професію, заклад освіти в межах України та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно. Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.

Ваучер дає людині право безоплатно пройти навчання у закладах освіти чи у роботодавця. Станом на сьогодні сума ваучера на може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.

Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які при цьому мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3-х років. Зокрема, це:

люди віком старше 45 років (до настання пенсії за віком);

ветерани, учасники бойових дій;

внутрішньо переміщені особи працездатного віку;

особи з інвалідністю;

люди, що отримали поранення внаслідок військової агресії, або пройшли полон.

Щоб отримати ваучер на навчання необхідно:

обрати спеціальність, професію та місце навчання;

подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (основні - паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо).



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