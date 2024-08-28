Ще 10 університетів долучилися до пілотного проєкту із впровадження державних грантів на навчання - МОН
Київ • УНН
Вступники на контрактну форму навчання можуть отримати державний грант у 176 університетах України. Грант покриває частину вартості навчання і становить від 15 до 37,5 тис. грн на рік залежно від балів НМТ.
Вступники на контрактну форму навчання можуть отримати державний грант уже у 176 університетах України, що покриває частину вартості навчання. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки, передає УНН.
Станом на 28 серпня 176 державних та приватних закладів з різних регіонів України долучилися до пілотного проєкту із впровадження державних грантів
У міністерстві наголосили, що перелік закладів постійно оновлюється та збільшується.
Умовами отримання державного гранту є:
перше здобуття вищої освіти;
вступ у 2024 році для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (або магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування) після школи або коледжу;
денна або дуальна форма навчання;
результати НМТ з будь-яких двох предметів з оцінками не менше як 150 балів (грант першого рівня) або не менше ніж 170 балів (грант другого рівня);
вибір закладу освіти, що уклав договір з МОН про участь у проєкті.
Доповнення
Студенти зможуть отримати від 15 до 37,5 тис. гривень (в залежності від балу НМТ) на рік для покриття частини вартості навчання.
У МОН уточнюють, що вступ на бюджетну форму залишається без змін: якщо студент вступає на бюджетне місце, держава оплачує всю вартість навчання.
Нагадаємо
Кабінет міністрів України ухвалив постанову про можливість цьогорічним вступникам, які претендують на навчання на контракті, отримати додаткову фінансову підтримку — державний грант. Його можна отримати через "Дію".