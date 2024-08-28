Еще 10 университетов присоединились к пилотному проекту по внедрению государственных грантов на обучение - МОН

Поступающие на контрактную форму обучения могут получить государственный грант уже в 176 университетах Украины, который покрывает часть стоимости обучения. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, передает УНН.

По состоянию на 28 августа 176 государственных и частных учреждений из разных регионов Украины присоединились к пилотному проекту по внедрению государственных грантов - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что перечень заведений постоянно обновляется и увеличивается.

Условиями получения государственного гранта являются:

первое получение высшего образования;

поступление в 2024 году для получения первого (бакалаврского) уровня высшего образования (или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направления) после школы или колледжа;

дневная или дуальная форма обучения;

результаты НМТ по любым двум предметам с оценками не менее 150 баллов (грант первого уровня) или не менее 170 баллов (грант второго уровня);

выбор учебного заведения, заключившего договор с МОН об участии в проекте.

Дополнение

Студенты смогут получить от 15 до 37,5 тыс. гривен (в зависимости от балла НМТ) в год для покрытия части стоимости обучения.

В МОН уточняют, что поступление на бюджетную форму остается без изменений: если студент поступает на бюджетное место, государство оплачивает всю стоимость обучения.

Напомним

Кабинет министров Украины принял постановление о возможности нынешним абитуриентам, претендующим на обучение на контракте, получить дополнительную финансовую поддержку - государственный грант. Его можно получить через "Дію".