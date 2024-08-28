Еще 10 университетов присоединились к пилотному проекту по внедрению государственных грантов на обучение - МОН
Киев • УНН
Поступающие на контрактную форму обучения могут получить государственный грант в 176 университетах Украины. Грант покрывает часть стоимости обучения и составляет от 15 до 37,5 тыс. грн в год в зависимости от баллов НМТ.
Поступающие на контрактную форму обучения могут получить государственный грант уже в 176 университетах Украины, который покрывает часть стоимости обучения. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, передает УНН.
По состоянию на 28 августа 176 государственных и частных учреждений из разных регионов Украины присоединились к пилотному проекту по внедрению государственных грантов
В министерстве отметили, что перечень заведений постоянно обновляется и увеличивается.
Условиями получения государственного гранта являются:
первое получение высшего образования;
поступление в 2024 году для получения первого (бакалаврского) уровня высшего образования (или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направления) после школы или колледжа;
дневная или дуальная форма обучения;
результаты НМТ по любым двум предметам с оценками не менее 150 баллов (грант первого уровня) или не менее 170 баллов (грант второго уровня);
выбор учебного заведения, заключившего договор с МОН об участии в проекте.
Дополнение
Студенты смогут получить от 15 до 37,5 тыс. гривен (в зависимости от балла НМТ) в год для покрытия части стоимости обучения.
В МОН уточняют, что поступление на бюджетную форму остается без изменений: если студент поступает на бюджетное место, государство оплачивает всю стоимость обучения.
Напомним
Кабинет министров Украины принял постановление о возможности нынешним абитуриентам, претендующим на обучение на контракте, получить дополнительную финансовую поддержку - государственный грант. Его можно получить через "Дію".