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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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15,6 тыс. украинцев получили ваучеры на обучение в этом году

15,6 тыс. украинцев получили ваучеры на обучение в этом году

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 12:17  •  603 просмотра

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С начала года выдано ваучеров на 114 млн грн. Самые популярные специальности - медсестринство, психология, повар. Ваучер покрывает до 30 280 грн стоимости обучения.

15,6 тыс. украинцев получили ваучер на обучение за средства государства с начала этого года, всего на 114 млн гривен. Среди наиболее популярных специальностей, по которым учатся по ваучерам  - медсестринство  и психология. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Татьяна Бережная, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономики. 

 Нужно только выбрать профессию, которой хотите овладеть, и обратиться в Государственную службу занятости за ваучером на обучение. В этом году уже более 15 тысяч украинцев получили такой ваучер 

- заявила Бережная.

Среди наиболее популярных специальностей и профессий, по которым учатся по ваучерам в этом году, есть: 

  • медсестринство (выдано 2951 ваучер); 
  • психология (1861); 
  • дошкольное образование (778); 
  • медицина (420); 
  • повар (1516); 
  • водитель (1148); 
  • тракторист (542);  
  • кондитер (380).

Отмечается, что в прошлом году ваучеры на обучение получили более 18 тысяч украинцев, всего по программе было профинансировано 252 млн грн. 

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Справочно 

Ваучер можно использовать для обучения по 124 профессиям и специальностям в сферах ИТ-технологий, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания и тому подобное. Профессию, учебное заведение в пределах Украины и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную) человек выбирает самостоятельно. Обучение осуществляется учреждениями профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, предприятиями, учреждениями и организациями, которые имеют лицензию на такую образовательную деятельность.

Ваучер дает человеку право бесплатно пройти обучение в учебных заведениях или у работодателя. На сегодня сумма ваучера на может превышать 30 280 грн. Если стоимость обучения дороже, то работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно. 

Получить ваучер могут отдельные категории граждан, которые при этом имеют профессиональное-техническое или высшее образование, не зарегистрированы в службе занятости как безработные и не проходили обучение за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3-х лет. В частности, это:

  • люди в возрасте старше 45 лет (до наступления пенсии по возрасту);
  • ветераны, участники боевых действий;
  • внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста;
  • лица с инвалидностью;
  • люди, получившие ранения в результате военной агрессии, или прошедшие плен.

Чтобы получить ваучер на обучение необходимо:

  • выбрать специальность, профессию и место обучения;
  • подать заявку онлайн на вебсайте Государственной службы занятости или обратиться в любой центр занятости с заявлением и документами (основные - паспорт, ИНН, трудовая книжка, документы об образовании и т.д.).

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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