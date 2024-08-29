"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников

Обновленный проект модельной учебной программы «Защита Украины», разработанный для учащихся 10-11 классов, должен заменить школьный предмет «Защита Отечества». Проект планируется запустить уже с этого учебного года в громадах, где позволяет ситуация с безопасностью. Об этом, а также, сколько учебных центров планируется создать, кого планируется привлекать к преподаванию предмета, и какое отличие новой программы от той, которую раньше преподавали в школах, УНН рассказали в Министерстве образования и науки.

Как сообщили в МОН, проект модельной учебной программы «Защита Украины», является ключевым элементом комплексного обновления предмета, направленного на формирование у молодежи национальной идентичности и навыков для защиты собственной жизни. Программа разработана для учащихся 10-11 классов.

Мы обновляем учебную программу и предмет «Защита Украины», чтобы повышать патриотическое сознание молодежи, формировать базовые навыки для жизни и защиты себя и других. В обновленной программе есть 10 модулей, среди них, например - домедицинская помощь в условиях боя, военные технологии, в том числе БПЛА, радиосвязь, и информационная война. Из программы изъяли зазубривание уставов, хождение строем и академизированную теорию. Отличие обновленной программы в том, что она содержит на много больше практических отработок, чем было раньше. К примеру, в программе есть модули, которые предусматривают ознакомление с различными видами вооружений, стрелковые тренировки и обучение стрельбе с применением учебно-тренировочных средств (электронный, мультимедийный, лазерный тир, лазертаг, страйкбол и т.д.) - сообщили в МОН.

Проект программы предусматривает единое содержание для всего ученичества, независимо от пола, что способствует равным возможностям в приобретении важных навыков. Исключениями для частичного прохождения курса могут быть только религиозные убеждения и определенные показания по здоровью. Содержание предмета, как заявляют в министерстве, охватывает широкий спектр тем, актуальных для понимания современного мира, в частности инновационные технологии, информационную безопасность и домедицинскую помощь.

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Важно, что вместе с программой комплексно обновляется концепция преподавания курса. В громадах будут создаваться и оснащаться центры изучения «Защиты Украины» (1 центр на 80 - 1000 учеников), которые будут иметь мощную материально-техническую базу. В ячейки детям будут обеспечивать подвоз, а преподаваться курс будет не 1-2 уроками в неделю, а в формате целодневного тренинга, который будет проходить раз в месяц (всего 6 - 8 академических часов в месяц). Такой подход позволит эффективно отрабатывать практические навыки на качественном оборудовании, на закупку которого выделено 1,64 млрд гривен субвенции - отметили в министерстве.

В МОН также рассказали, планируется ли создание нового учебника «Защита Украины», как было раньше с изучением предмета «Защита Отечества», отметив, что «создание учебника по новой программе требует много времени и работы многих специалистов. Поэтому в этом году конкурс на учебник не объявляется, соответственно учителя будут иметь методические рекомендации к каждому модулю, которые смогут использовать на занятиях».

Отмечается, что в декабре прошлого года Кабмин выделил 1,74 млрд гривен из госбюджета на уроки «Защиты Украины». 1,64 млрд гривен пойдут на закупку учебного оборудования, в частности симуляции управления дронами, учебные тиры и макеты и аптечки и тренажеры для сердечной реанимации.

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Программа пока имеет гриф «Рекомендовано», но 31 июля Институт модернизации содержания образования согласовал программу и в ближайшее время министерство утвердит соответствующий приказ о ее запуске.

Также отмечается, что с 2024 года общины, где позволяет ситуация с безопасностью, должны создать и оборудовать ячейки по изучению обновленного предмета. Стоимость ячейки будет зависеть от количества детей, которые будут проходить там обучение и перечня оборудования, которое было на балансах школы и не требует обновления. Общины самостоятельно формируют сметную заявку и направляют в департаменты образования.

Обновленный предмет будут преподавать всюду, и программа также включена в украиноведческий компонент, который будут изучать украинские школьники, находящиеся за рубежом. От ситуации с безопасностью будет зависеть формат преподавания программы: в очном или дистанционном формате. Согласно приказу, ОВА до 1 октября должны создать ячейки, их численность зависит именно от решения на местном уровне, поскольку именно ОВА моделируют сеть. Но по нашим оценкам приблизительное количество ячеек - до 1200 по всей стране - добавили в ведомстве.

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В министерстве отметили, что для обустройства специально оборудованных ячеек планируется приобрести мебель, средства обучения, приборы, в частности рации, бинокли, дозиметры, компасы и т.д.; снаряжение: бронежилеты, аптечки, пневматические винтовки, учебные гранаты, каски, карабины, карематы, пули и т.д.; макеты, симуляторы полета дронов.

Ячейки будут обустраиваться во всех территориальных громадах, приоритет отдается тем школам, на базе которых планируют открытие профильных лицеев.

К процессу обучения планируется привлекать представителей Министерства обороны, Вооруженных сил Украины, в том числе и бывших военнослужащих, инструкторов и других военных формирований областные Институты будут привлекать к курсам повышения квалификации учителей.

Учителя в центре могут специализироваться на отдельных блоках, например, домедицинская помощь в условиях боя или военные технологии. Перед началом преподавания, они пройдут курсы повышения квалификации, на которые, в частности, будут приглашены представители различных организаций. Сотрудничество с экспертами проводилось с начала формирования концептуальной рамки - отметили в министерстве.

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Институты последипломного педагогического образования планируют провести обучение для всех учителей и учительниц, которые будут преподавать в ячейках. Сертифицированные тренеры будут обучать по четырем модулям - «основы национальной безопасности», «информационная война», «основы управления и планирования» и обновленные подходы к преподаванию предмета. Другие модули программы будут преподавать привлеченные специалисты на базе.

«Обучение будет проходить до нового года, расписание и этапы определяют институты самостоятельно. Программу обучения формируют на основе типовой программы повышения квалификации учителей, утвержденной МОН. Участники тренинга прошли несколько этапов отбора - анкетирование, онлайн-собеседование (в случае второй волны). Основным критерием отбора стал опыт преподавания «Защиты Украины», опыт взаимодействия со взрослыми и подростками, боевой опыт и гражданская позиция», - отметили в ведомстве.

Однако там отметили, что третьей волны обучения не планируется, количества тренеров, которые прошли обучение сейчас, достаточно, чтобы обеспечить обучение учителей по модулям «Основы национальной безопасности», «Информационная война», «Основы управления и планирования» и обновленные подходы к преподаванию предмета.

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