Симуляторы дронов, учебные тиры: правительство выделило 1,74 млрд грн на уроки "Защиты Украины"
Киев • УНН
Правительство Украины выделило 1,74 млрд грн на улучшение уроков "Защиты Украины", включая средства на современное учебное оборудование и повышение квалификации учителей.
Кабинет министров Украины выделил 1,74 млрд грн из госбюджета на уроки "Защиты Украины". 1,64 млрд грн пойдут на закупку учебного оборудования, в том числе симуляции управления дронами, учебные тиры и макеты и аптечки и тренажеры для сердечной реанимации. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.
"Симуляторы дронов, учебные тиры, домедицинская помощь и 3D-печать. Трансформируем уроки "Защиты Украины". Правительство выделило на это 1,74 млрд грн", - написал Федоров.
По его словам, 100 миллионов пойдут на профессиональное развитие учителей и 1,64 млрд грн - на закупку учебного оборудования, например:
- симуляции управления дронами;
- учебные тиры и макеты;
- аптечки и тренажеры для сердечной реанимации, тренажер дефибриллятора, турникеты;
- учебные наборы для работы с электроникой, связью и 3D-печатью.
"Уроки "Защиты Украины" должны соответствовать современным вызовам и технологическим требованиям. Уже в этом году МОН добавил в учебную программу блок по дронам. Далее полностью пересмотрим подход к дисциплине "Защита Украины" и параллельно обучаем учителей и обеспечиваем школы современной техникой", - отметил Федоров.
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отметил, что в условиях полномасштабной войны уроки учебного предмета "Защита Украины" приобретают новое значение.
"Это не абстрактные знания, а вполне конкретные навыки, потребность в которых ученики видят ежедневно. Это умение вести себя в критических ситуациях, базовые навыки домедицинской помощи, знания, как защитить себя и других в случае опасности, как обращаться со взрывоопасными предметами, использовать новейшее оборудование и тому подобное. Это все может спасти жизнь ученикам, которые вот-вот пойдут во взрослую жизнь. И, конечно, это такое актуальное сейчас национально-патриотическое воспитание, которое является составляющей борьбы с российской агрессией", - отметил Лисовой.
Дополнение
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов.
Симуляторы дронов, учебные тиры: правительство выделило 1,74 млрд грн на уроки "Защиты Украины"
Правительство Украины выделило 1,74 млрд грн на улучшение уроков "Защиты Украины", включая средства на современное учебное оборудование и повышение квалификации учителей.
Украина имеет четкие цели по артиллерии, дронам, ракетам и бронированной технике на следующий год - Зеленский
Украина усиливает свою оборонную промышленность с четкими целями до 2024 года по артиллерии, беспилотникам и т. д., привлекая как государственный, так и частный секторы, заявил президент Зеленский.
На Днепропетровщине мужчина в балаклаве расстрелял авто: водитель погиб, введена специальная полицейская операция
Нападавший в балаклаве смертельно ранил водителя на трассе Н-31 в Днепропетровской области. Полиция разыскивает подозреваемого.
В Херсоне восстановили электроснабжение для почти 90 тысяч абонентов
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Херсоне, где россияне оставили без света почти сто тысяч домов.
Работаем над новыми оборонными пакетами: Зеленский анонсировал важные международные мероприятия на январь и февраль
Зеленский сообщает об успехах украинской противовоздушной обороны против "шахедов", а также о планах относительно международных мероприятий и новых оборонных пакетов для дальнейшего укрепления Украины.
Украина разрабатывает гибридные системы ПВО, которые "уже работают на поле боя" - Камышин
Украина в сотрудничестве с США разработала гибридные системы противовоздушной обороны, некоторые из которых уже действуют на фронте.
В МВФ ожидают, что Украина получит международную финансовую помощь до конца марта
МВФ отмечает важность своевременной международной финансовой помощи для Украины, отмечая риски инфляции и сокращения расходов без нее.
Украина продлила антарктическую программу до 2025 года
Украина продлила свою программу антарктических исследований до 2025 года, включая модернизацию станции "Академик Вернадский".
россияне атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе: повреждены дома и газопровод
российские войска атаковали Никопольский район из артиллерии и беспилотников, повредив здания и газопровод, но о жертвах не сообщалось.
Шмыгаль: 3,3 млрд грн будут распределены регионам на содержание школ и больниц
Украина перераспределяет 3,3 млрд грн на школы и больницы, а также финансирует образование по программе "Защита Украины".