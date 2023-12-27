Симуляторы дронов, учебные тиры: правительство выделило 1,74 млрд грн на уроки "Защиты Украины"

Кабинет министров Украины выделил 1,74 млрд грн из госбюджета на уроки "Защиты Украины". 1,64 млрд грн пойдут на закупку учебного оборудования, в том числе симуляции управления дронами, учебные тиры и макеты и аптечки и тренажеры для сердечной реанимации. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

"Симуляторы дронов, учебные тиры, домедицинская помощь и 3D-печать. Трансформируем уроки "Защиты Украины". Правительство выделило на это 1,74 млрд грн", - написал Федоров.

По его словам, 100 миллионов пойдут на профессиональное развитие учителей и 1,64 млрд грн - на закупку учебного оборудования, например:

- симуляции управления дронами;

- учебные тиры и макеты;

- аптечки и тренажеры для сердечной реанимации, тренажер дефибриллятора, турникеты;

- учебные наборы для работы с электроникой, связью и 3D-печатью.

"Уроки "Защиты Украины" должны соответствовать современным вызовам и технологическим требованиям. Уже в этом году МОН добавил в учебную программу блок по дронам. Далее полностью пересмотрим подход к дисциплине "Защита Украины" и параллельно обучаем учителей и обеспечиваем школы современной техникой", - отметил Федоров.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отметил, что в условиях полномасштабной войны уроки учебного предмета "Защита Украины" приобретают новое значение.

"Это не абстрактные знания, а вполне конкретные навыки, потребность в которых ученики видят ежедневно. Это умение вести себя в критических ситуациях, базовые навыки домедицинской помощи, знания, как защитить себя и других в случае опасности, как обращаться со взрывоопасными предметами, использовать новейшее оборудование и тому подобное. Это все может спасти жизнь ученикам, которые вот-вот пойдут во взрослую жизнь. И, конечно, это такое актуальное сейчас национально-патриотическое воспитание, которое является составляющей борьбы с российской агрессией", - отметил Лисовой.

Дополнение

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов.