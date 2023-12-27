Симуляторы дронов, учебные тиры: правительство выделило 1,74 млрд грн на уроки "Защиты Украины"

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
  •  51654 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
  •  101075 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
  •  105041 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
  •  120896 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
  •  131077 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  152281 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  172278 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  169628 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  162064 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  149608 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  131486 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  128838 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  138812 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Эксклюзив
Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва
25 декабря  •  132317 просмотра

Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва

Эксклюзив
"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте
25 декабря  •  235519 просмотра

"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
simulyatori-dronov-uchebnie-tiri-pravitelstvo-videlilo-174-mlrd-grn-na-uroki-zashchiti-ukraini

Симуляторы дронов, учебные тиры: правительство выделило 1,74 млрд грн на уроки "Защиты Украины"

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 18:43  •  14114 просмотра

Read in English

Правительство Украины выделило 1,74 млрд грн на улучшение уроков "Защиты Украины", включая средства на современное учебное оборудование и повышение квалификации учителей.

Кабинет министров Украины выделил 1,74 млрд грн из госбюджета на уроки "Защиты Украины". 1,64 млрд грн пойдут на закупку учебного оборудования, в том числе симуляции управления дронами, учебные тиры и макеты и аптечки и тренажеры для сердечной реанимации. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

"Симуляторы дронов, учебные тиры, домедицинская помощь и 3D-печать. Трансформируем уроки "Защиты Украины". Правительство выделило на это 1,74 млрд грн", - написал Федоров.

По его словам, 100 миллионов пойдут на профессиональное развитие учителей и 1,64 млрд грн - на закупку учебного оборудования, например:

- симуляции управления дронами;

- учебные тиры и макеты;

- аптечки и тренажеры для сердечной реанимации, тренажер дефибриллятора, турникеты;

- учебные наборы для работы с электроникой, связью и 3D-печатью.

"Уроки "Защиты Украины" должны соответствовать современным вызовам и технологическим требованиям. Уже в этом году МОН добавил в учебную программу блок по дронам. Далее полностью пересмотрим подход к дисциплине "Защита Украины" и параллельно обучаем учителей и обеспечиваем школы современной техникой", - отметил Федоров.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отметил, что в условиях полномасштабной войны уроки учебного предмета "Защита Украины" приобретают новое значение.

"Это не абстрактные знания, а вполне конкретные навыки, потребность в которых ученики видят ежедневно. Это умение вести себя в критических ситуациях, базовые навыки домедицинской помощи, знания, как защитить себя и других в случае опасности, как обращаться со взрывоопасными предметами, использовать новейшее оборудование и тому подобное. Это все может спасти жизнь ученикам, которые вот-вот пойдут во взрослую жизнь. И, конечно, это такое актуальное сейчас национально-патриотическое воспитание, которое является составляющей борьбы с российской агрессией", - отметил Лисовой.

Дополнение

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Симулятори дронів, навчальні тири: уряд виділив 1,74 млрд грн на уроки "Захисту України"
Drone simulators, training ranges: the government has allocated UAH 1.74 billion for Defense of Ukraine lessons
Новости по теме

Симуляторы дронов, учебные тиры: правительство выделило 1,74 млрд грн на уроки "Защиты Украины"

Правительство Украины выделило 1,74 млрд грн на улучшение уроков "Защиты Украины", включая средства на современное учебное оборудование и повышение квалификации учителей.

Политика •   •  14114 просмотра
Симуляторы дронов, учебные тиры: правительство выделило 1,74 млрд грн на уроки "Защиты Украины"

Украина имеет четкие цели по артиллерии, дронам, ракетам и бронированной технике на следующий год - Зеленский

Украина усиливает свою оборонную промышленность с четкими целями до 2024 года по артиллерии, беспилотникам и т. д., привлекая как государственный, так и частный секторы, заявил президент Зеленский.

Политика •   •  16267 просмотра
Украина имеет четкие цели по артиллерии, дронам, ракетам и бронированной технике на следующий год - Зеленский

На Днепропетровщине мужчина в балаклаве расстрелял авто: водитель погиб, введена специальная полицейская операция

Нападавший в балаклаве смертельно ранил водителя на трассе Н-31 в Днепропетровской области. Полиция разыскивает подозреваемого.

Криминал и ЧП •   •  14709 просмотра
На Днепропетровщине мужчина в балаклаве расстрелял авто: водитель погиб, введена специальная полицейская операция

В Херсоне восстановили электроснабжение для почти 90 тысяч абонентов

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Херсоне, где россияне оставили без света почти сто тысяч домов.

Экономика •   •  16522 просмотра
В Херсоне восстановили электроснабжение для почти 90 тысяч абонентов

Работаем над новыми оборонными пакетами: Зеленский анонсировал важные международные мероприятия на январь и февраль

Зеленский сообщает об успехах украинской противовоздушной обороны против "шахедов", а также о планах относительно международных мероприятий и новых оборонных пакетов для дальнейшего укрепления Украины.

Политика •   •  16647 просмотра
Работаем над новыми оборонными пакетами: Зеленский анонсировал важные международные мероприятия на январь и февраль

Украина разрабатывает гибридные системы ПВО, которые "уже работают на поле боя" - Камышин

Украина в сотрудничестве с США разработала гибридные системы противовоздушной обороны, некоторые из которых уже действуют на фронте.

Война •   •  21165 просмотра
Украина разрабатывает гибридные системы ПВО, которые "уже работают на поле боя" - Камышин

В МВФ ожидают, что Украина получит международную финансовую помощь до конца марта

МВФ отмечает важность своевременной международной финансовой помощи для Украины, отмечая риски инфляции и сокращения расходов без нее.

Экономика •   •  16888 просмотра
В МВФ ожидают, что Украина получит международную финансовую помощь до конца марта

Украина продлила антарктическую программу до 2025 года

Украина продлила свою программу антарктических исследований до 2025 года, включая модернизацию станции "Академик Вернадский".

Общество •   •  19527 просмотра
Украина продлила антарктическую программу до 2025 года

россияне атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе: повреждены дома и газопровод

российские войска атаковали Никопольский район из артиллерии и беспилотников, повредив здания и газопровод, но о жертвах не сообщалось.

Война •   •  22317 просмотра
россияне атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе: повреждены дома и газопровод

Шмыгаль: 3,3 млрд грн будут распределены регионам на содержание школ и больниц

Украина перераспределяет 3,3 млрд грн на школы и больницы, а также финансирует образование по программе "Защита Украины".

Экономика •   •  18722 просмотра
Шмыгаль: 3,3 млрд грн будут распределены регионам на содержание школ и больниц