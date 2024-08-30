Образовательная реформа продолжается: правительство уменьшило количество образовательных отраслей и специальностей
Киев • УНН
Правительство Украины приняло новый Перечень отраслей и специальностей, уменьшив их количество с 28 до 11. Это приблизит украинское высшее образование к европейским стандартам и облегчит академическую мобильность студентов.
Согласно решению правительства в Украине почти втрое уменьшат количество образовательных отраслей, что приблизит украинское образование к европейскому. Об этом заявили в Министерстве образования науки Украины, передает УНН.
Детали
В ведомстве объясняют, что Украина внедряет ряд европейских правовых норм и адаптирует к ним внутреннее законодательство. В частности, это касается и трансформации высшего образования.
Так правительство приняло новый Перечень отраслей и специальностей, приближенный к Международной стандартной классификации образования (МСКО).
Что это меняет:
- Вместо 28, в новом перечне выделено 11 отраслей, которые максимально интегрированы в европейские стандарты.
- Стандарты высшего образования, утвержденные по каждой специальности, будут обновляться согласно регламентам ЕС, что облегчает академическую мобильность студентов.
- Украинское высшее образование будет максимально интегрироваться в Единое европейское пространство высшего образования.
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Кроме евроинтеграции, это решение стратегически важно для дальнейшего внедрения Закона Украины «Об индивидуальных образовательных траекториях». В ближайшее время мы подготовим таблицу соответствия Перечня отраслей знаний и специальностей 2015 года и принятого сегодня нового Перечня
Дополнение
Глава Минцифры Михаил Федоров пояснил, что гармонизация образовательных отраслей поможет избежать бюрократической волокиты, упростит поступление в европейские ЗВО на магистратуру или программу обмена.
Мы должны адаптировать каждую сферу к европейской, прежде всего - образование. Поступать по новым стандартам студенты начнут уже в следующем году
Напомним,
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