Образовательная реформа продолжается: правительство уменьшило количество образовательных отраслей и специальностей

Согласно решению правительства в Украине почти втрое уменьшат количество образовательных отраслей, что приблизит украинское образование к европейскому. Об этом заявили в Министерстве образования науки Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве объясняют, что Украина внедряет ряд европейских правовых норм и адаптирует к ним внутреннее законодательство. В частности, это касается и трансформации высшего образования.

Так правительство приняло новый Перечень отраслей и специальностей, приближенный к Международной стандартной классификации образования (МСКО).

Что это меняет:

Вместо 28, в новом перечне выделено 11 отраслей, которые максимально интегрированы в европейские стандарты.

Стандарты высшего образования, утвержденные по каждой специальности, будут обновляться согласно регламентам ЕС, что облегчает академическую мобильность студентов.



Украинское высшее образование будет максимально интегрироваться в Единое европейское пространство высшего образования.



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Кроме евроинтеграции, это решение стратегически важно для дальнейшего внедрения Закона Украины «Об индивидуальных образовательных траекториях». В ближайшее время мы подготовим таблицу соответствия Перечня отраслей знаний и специальностей 2015 года и принятого сегодня нового Перечня - подытоживают в Минобразования.

Дополнение

Глава Минцифры Михаил Федоров пояснил, что гармонизация образовательных отраслей поможет избежать бюрократической волокиты, упростит поступление в европейские ЗВО на магистратуру или программу обмена.

Мы должны адаптировать каждую сферу к европейской, прежде всего - образование. Поступать по новым стандартам студенты начнут уже в следующем году - уверен министр.

Напомним,

Заместитель Министра экономики Татьяна Бережная заявила, что 15,6 тыс. украинцев получили ваучер на обучение за средства государства с начала этого года, всего на 114 млн гривен. Среди наиболее популярных специальностей, по которым учатся по ваучерам - медсестринство и психология.

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