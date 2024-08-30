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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Образовательная реформа продолжается: правительство уменьшило количество образовательных отраслей и специальностей

Образовательная реформа продолжается: правительство уменьшило количество образовательных отраслей и специальностей

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 17:07  •  2157 просмотра

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Правительство Украины приняло новый Перечень отраслей и специальностей, уменьшив их количество с 28 до 11. Это приблизит украинское высшее образование к европейским стандартам и облегчит академическую мобильность студентов.

Согласно  решению правительства в Украине почти втрое уменьшат количество образовательных отраслей, что приблизит украинское образование к европейскому. Об этом заявили в Министерстве образования науки Украины, передает УНН.  

Детали

В ведомстве объясняют, что Украина внедряет ряд европейских правовых норм и адаптирует к ним внутреннее законодательство. В частности, это касается и трансформации высшего образования.

Так правительство приняло новый Перечень отраслей и специальностей, приближенный к Международной стандартной классификации образования (МСКО).

Что это меняет: 

  • Вместо 28, в новом перечне выделено 11 отраслей, которые максимально интегрированы в европейские стандарты. 
  • Стандарты высшего образования, утвержденные по каждой специальности, будут обновляться согласно регламентам ЕС, что облегчает академическую мобильность студентов. 
  • Украинское высшее образование будет максимально интегрироваться в Единое европейское пространство высшего образования.

Революція в освіті: Україна готується до запровадження профільної середньої освіти30 марта 2024, 04:28 • 69437 просмотров

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Кроме евроинтеграции, это решение стратегически важно для дальнейшего внедрения Закона Украины «Об индивидуальных образовательных траекториях». В ближайшее время мы подготовим таблицу соответствия Перечня отраслей знаний и специальностей 2015 года и принятого сегодня нового Перечня

- подытоживают в Минобразования. 

Дополнение

Глава Минцифры Михаил Федоров пояснил, что гармонизация образовательных отраслей поможет избежать бюрократической волокиты, упростит поступление в европейские ЗВО на магистратуру или программу обмена.

Мы должны адаптировать каждую сферу к европейской, прежде всего - образование. Поступать по новым стандартам студенты начнут уже в следующем году 

- уверен министр. 

Напомним,

Заместитель Министра экономики Татьяна Бережная заявила, что 15,6 тыс. украинцев получили ваучер на обучение за средства государства с начала этого года, всего на 114 млн гривен. Среди наиболее популярных специальностей, по которым учатся по ваучерам - медсестринство и психология.

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