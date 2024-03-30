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Революция в образовании: Украина готовится к введению профильного среднего образования
Украина введет профильное среднее образование в 2027 году, а пилотные проекты стартуют в 2025 году в 25 избранных школах, чтобы подготовиться к реформе, которая позволит ученикам выбирать путь обучения и предметы.
30 марта: Час Земли, День карандаша, День карандаша
В последнюю субботу марта 190 стран мира участвуют в Часе Земли, выключая свет на один час для популяризации энергоэффективности и разумного потребления ресурсов - крупнейшем экологическом движении в мире.
Япония продлила торговые санкции против рф из-за вторжения в Украину
Япония продлила торговые санкции против рф еще на год, повышая пошлины на импортные товары, в ответ на российское вторжение в Украину.
Поступление в аспирантуру в 2024 году пройдет через конкурсные испытания по иностранному языку
В 2024 году поступление в аспирантуру в Украине будет происходить по результатам экзаменов, в частности экзамена по иностранному языку с минимальным результатом 130 баллов.
США и Япония планируют углубить сотрудничество в области искусственного интеллекта и полупроводников
Соединенные Штаты и Япония планируют углубить сотрудничество в области искусственного интеллекта и полупроводников, создав основу для совместных исследований и разработок с участием таких компаний, как Nvidia, Arm и Amazon.
Программа еОселя: Более 8,5 тысяч семей получили кредиты на жилье
Более 8,5 тысяч украинских семей приобрели жилье по программе еОселя, а общая сумма выданных кредитов превысила 13 миллиардов гривен.
Польша продолжает поддерживать Украину в спортивной и молодежной сферах
Польша и Украина договорились усилить сотрудничество в сфере спорта, включая децентрализацию, борьбу с дискриминацией, допингом, поддержку спортсменов и восстановление спортивной инфраструктуры, а также совместно противодействовать участию представителей стран-агрессоров в международном спорте.
Итальянские истребители перехватили российские самолеты над Балтийским морем
Итальянские истребители Eurofighter перехватили два российских самолета, пролетавших над международными водами в Балтийском море, во время миссии воздушного контроля НАТО в четверг и пятницу.
Вражеские силы атакуют Одесскую область
рф атакует Одесскую область, о чем сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
НБУ зафиксировал положительную динамику в небанковском секторе за IV квартал 2023 года
В IV квартале 2023 года страховые премии выросли на 22%, активы кредитных союзов - на 10,7%, а активы финансовых компаний - на 2,7%.