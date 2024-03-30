Революция в образовании: Украина готовится к введению профильного среднего образования

Украина готовится к введению профильного среднего образования с 2027 года. Пилотные проекты начнутся с 2025 года. Выбрано 25 школ для подготовки к реформе.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, передает УНН.

Детали

С 2027 года в Украине начнется историческая реформа в сфере образования. По новым правилам, ученики получат возможность выбирать свой путь обучения, курсы и предметы. Школы будут осуществлять качественную профориентационную работу, учитывая индивидуальные потребности учащихся.

Уже с 2025 года начнутся пилотные проекты, которые будут предпосылкой для внедрения новаций. Первые 25 учреждений общего среднего образования уже определены для заблаговременной подготовки к пилотированию. Эти школы станут менторами для других заведений, которые присоединятся к реформе.

В рамках подготовки к внедрению новой системы состоится двухдневный форум "Реформирование старшего профильного среднего образования (академические лицеи)".

Спикеры форума будут обсуждать практические аспекты внедрения профильного образования, в частности:

- Концепцию реформы профильного образования.

- Организацию профильного обучения в других странах.

- Способы персонализации образовательной траектории учащихся.

- Карьерное консультирование и его организация.

- Возможности сотрудничества между школами и высшими учебными заведениями.

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