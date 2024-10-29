Рада утвердила формат вступительной кампании в вузы: что ждет абитуриентов

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Верховная Рада одобрила законопроект №12053 о проведении НМТ в 2025 году. Тестирование будет включать 3 обязательных предмета и один на выбор, ГИА в школах проводиться не будет.

Верховная Рада приняла законопроект №12053 о проведении НМТ вместо ВНО в 2025 году, ГИА в школах проводиться не будет, сообщил во вторник народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

"Одобрен (законопроект) №12053 о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года. "За" в целом - 258", - сообщил нардеп Железняк в Telegram.

По словам нардепа, законопроект продолжает практику проведения ВНО в форме НМТ, начатую в 2022 году.

"Особенности такие же, как в прошлом году, - 4 предмета: 3 обязательные ("Украинский язык", "Математика", "История Украины") и один на выбор ("Иностранный язык", "Биология", "География", "Физика", "Химия", "Украинская литература")", - указал Железняк.

По его словам, проведение ГИА не восстанавливается в 4, 9, 11 классах. Соответственно НМТ сдают только те из выпускников, кто поступает в ЗВО.

Вступительная кампания: на бюджетную форму обучения в этом году поступили 69 тысяч абитуриентов22 августа 2024, 12:33 • 11845 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Обществополитика
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