Рада затвердила формат вступної кампанії у виші: що чекає на абітурієнтів
Київ • УНН
Верховна Рада схвалила законопроєкт №12053 щодо проведення НМТ у 2025 році. Тестування включатиме 3 обов'язкові предмети та один на вибір, ДПА в школах проводитись не буде.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12053 щодо проведення НМТ замість ЗНО у 2025 році, ДПА в школах проводитись не буде, повідомив у вівторок народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.
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"Схвалено (законопроєкт) №12053 щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року. "За" в цілому - 258", - повідомив нардеп Железняк у Telegram.
Зі слів нардепа, законопроект продовжує практику проведення ЗНО у формі НМТ, започатковану у 2022 році.
"Особливості такі ж, як минулого року, - 4 предмети: 3 обов'язкові ("Українська мова", "Математика", "Історія України") і один на вибір ("Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література")", - вказав Железняк.
З його слів, проведення ДПА не відновлюється в 4, 9, 11 класах. Відповідно НМТ здають лише ті з випускників, хто вступає до ЗВО.
Вступна кампанія: на бюджетну форму навчання цьогоріч вступили 69 тисяч абітурієнтів22.08.24, 15:33 • 12031 перегляд