Вступительная кампания: на бюджетную форму обучения в этом году поступили 69 тысяч абитуриентов

69 тысяч абитуриентов уже поступили в этом году на бюджетную форму обучения для получения степени бакалавра. В целом цифра поступающих на бакалавриат может достичь 140 тысяч. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий во время брифинга в четверг, передает УНН.

Вступительная кампания в разгаре. Мы можем сейчас говорить о результатах поступления на бюджетные места. Это на сегодня 69 тысяч поступающих на бакалавриат из мы прогнозируем примерно 140 тысяч всех вместе, поступит на бакалавриат - рассказал Михаил Винницкий.

Он напомнил, что в этом году появилась новая инновация - государственные гранты. Речь идет о возможности нынешним абитуриентам, которые претендуют на обучение на контракте, получить дополнительную финансовую поддержку - 15 -20 тысяч в зависимости от результатов МНТ.

«Для тех лиц, которые имеют достаточно высокие баллы, но не попадают на бюджетные места - государство в этом году вводит гранты, которые покрывают часть их стоимости обучения на контракте», - указал заместитель министра.



Напомним

Получить государственный грант можно через «Дію». Дополнительную финансовую поддержку предоставляются поступающему, который:

- поступает на бакалавриат (или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направления) после школы или колледжа;

- поступает на дневную или дуальную форму обучения на контракт;

- имеет результаты НМТ (ВНО) по любым двум предметам с оценками не менее 150 баллов (грант первого уровня) или не менее 170 баллов (грант второго уровня).