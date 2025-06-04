Український центр оцінювання спростував маніпуляції про НМТ з історії України: роз'яснив деталі проведення
Київ • УНН
У Центрі оцінювання якості освіти заперечують маніпуляції щодо змісту НМТ з історії України. Завдання базуються на офіційній програмі ЗНО, розробники мають фахову освіту.
У відповідь на закиди у соцмережах, Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив роз’яснення щодо блоку з історії України у межах національного мультипредметного тесту (НМТ). Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт УЦОЯО.
Деталі
У Центрі оцінювання якості освіти наголошують, що в соціальних мережах активно поширюються маніпулятивні твердження стосовно змісту НМТ.
Зокрема, коментатори стверджують, що "програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, відповідно до якої розробляють завдання НМТ, побудована на малозначущих для вступників подіях і постатях, що зумовлює оцінювання пам’яті вступників і вступниць, а не їхнє історичне мислення", повідомляє УЦОЯО.
"З програмою оцінювання може ознайомитися кожний вступник і кожна вступниця і переконатися, що у документі відсутні згадки про переважну більшість діячів, про яких іронічно зауважують коментатори", - зазначено у відповіді Українського центра оцінювання якості освіти.
Також УЦОЯО зазначає, що поширюються приклади нібито неякісних тестових завдань, які спотворюють реальний зміст тесту.
УЦОЯО підкреслює: завдання НМТ базуються виключно на офіційній програмі ЗНО з історії України, затвердженій МОН. Розробники тестів мають фахову освіту, наукові ступені та досвід викладання історії.
Центр закликає вступників довіряти перевіреним джерелам інформації, не піддаватись інформаційним вкидам і зосередитись на якісній підготовці до тестування.
Доповнення
УНН нагадує про умови тестування з історії України учасники проходитимуть у межах обов’язкових блоків НМТ:
- блок з історії України складається з 30 завдань, на які відведено 60 хвилин;
- завдання охоплюють історичні періоди від Київської Русі до сьогодення;
- кожне завдання має лише одну правильну відповідь з чотирьох варіантів;
- у тесті можуть бути візуальні елементи: карти, портрети діячів, пам’ятки культури тощо;
- правильна відповідь надає 1 тестовий бал, максимально можна отримати 30 балів.
Кожне завдання оцінюється відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Загальна кількість балів, яку можна набрати за виконання всіх завдань з історії України, становить 54 бали.
Довідка
Національний мультипредметний тест (НМТ) – це формат вступного випробування, який запроваджено в Україні як заміну зовнішньому незалежному оцінюванню (ЗНО) з 2022 року. Він є стандартизованим тестом, який проходять абітурієнти для вступу до закладів вищої освіти. НМТ охоплює три основні дисципліни: українську мову, математику та історію України, а також передбачає один додатковий предмет, який вступник обирає самостійно.
Стартує НМТ-2025: як проходитиме і коли оголосять результати14.05.25, 07:00 • 152865 переглядiв