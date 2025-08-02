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Вступ-2025: кількість заяв цього року зросла на 7%

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Вступники подали понад 1,1 млн заяв до закладів вищої та фахової передвищої освіти, що на 7% більше, ніж торік. Загалом створено понад 415 тис. електронних кабінетів вступників станом на 2 серпня.

Вступ-2025: кількість заяв цього року зросла на 7%

Вступники подали понад 1,1 млн заяв до закладів вищої та фахової передвищої освіти, що на 7% більше, ніж торік, повідомили у суботу в ДП "Інфоресурс", пише УНН.

Подано більш як 1,1 млн заяв, зокрема, 819 881 на основі повної загальної середньої освіти для вступу до ЗВО

- ідеться у повідомленні.

Торік цей показник становив більш як 1 млн 028 тис. заяв.

"Загалом створено понад 415 тис. кабінетів", - ідеться у статистиці щодо реєстрації електронних кабінетів вступників станом на 2 серпня.

З них:

  • 77 917 - на основі базової середньої освіти (після 9 класів);
    • 210 786 - на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів);
      • 11 793 - на основі диплома кваліфікованого робітника;
        • 36 755 - на основі НРК5 (молодший бакалавр, молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр);
          • 76 191 - на основі НРК6 (бакалавр);
            • 2 357 - на основі НРК7 (спеціаліст, магістр).

              Доповнення

              Прийом заяв до вишів для вступу на бакалавра та магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямувань розпочався 19 липня. Ідеться про вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) та НРК5 (фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, молодший спеціаліст).

              Подання заяв на бюджет та контракт тривало до 18:00 (за київським часом) 1 серпня. Після цього заклади зможуть проводити додаткові набори лише на контракт.

              Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за підсумками роботи алгоритму адресного розміщення, відбудеться не пізніше 6 серпня. Виконати вимоги до зарахування за такими рекомендаціями треба буде до 18:00 9 серпня.

              Юлія Шрамко

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