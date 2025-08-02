Поступление-2025: количество заявлений в этом году выросло на 7%
Киев • УНН
Абитуриенты подали более 1,1 млн заявлений в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования, что на 7% больше, чем в прошлом году. Всего создано более 415 тыс. электронных кабинетов абитуриентов по состоянию на 2 августа.
Абитуриенты подали более 1,1 млн заявлений в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования, что на 7% больше, чем в прошлом году, сообщили в субботу в ГП "Инфоресурс", пишет УНН.
Подано более 1,1 млн заявлений, в том числе 819 881 на основе полного общего среднего образования для поступления в УВО
В прошлом году этот показатель составил более 1 млн 028 тыс. заявлений.
"Всего создано более 415 тыс. кабинетов", - говорится в статистике по регистрации электронных кабинетов абитуриентов по состоянию на 2 августа.
Из них:
- 77 917 - на основе базового среднего образования (после 9 классов);
- 210 786 - на основе полного общего среднего образования (после 11 классов);
- 11 793 - на основе диплома квалифицированного рабочего;
- 36 755 - на основе НРК5 (младший бакалавр, младший специалист, профессиональный младший бакалавр);
- 76 191 - на основе НРК6 (бакалавр);
- 2 357 - на основе НРК7 (специалист, магистр).
Дополнение
Прием заявлений в вузы для поступления на бакалавра и магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направлений начался 19 июля. Речь идет о поступающих на основе полного общего среднего образования (11 классов) и НРК5 (профессиональный младший бакалавр, младший бакалавр, младший специалист).
Подача заявлений на бюджет и контракт продолжалась до 18:00 (по киевскому времени) 1 августа. После этого учреждения смогут проводить дополнительные наборы только на контракт.
Обнародование списка абитуриентов, рекомендованных к зачислению по итогам работы алгоритма адресного размещения, состоится не позднее 6 августа. Выполнить требования к зачислению по таким рекомендациям нужно будет до 18:00 9 августа.