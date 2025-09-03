$41.360.01
Аспирантура-2025: онлайн-поступление стартовало с новыми возможностями, но не без оговорок

Киев • УНН

 • 136 просмотра

3 сентября начался прием заявлений в аспирантуру через электронные кабинеты. МОН предостерегает о невозможности изменения данных после подачи первого заявления.

Аспирантура-2025: онлайн-поступление стартовало с новыми возможностями, но не без оговорок

Сегодня стартовала подача заявлений в аспирантуру. В МОН предупредили о возможности поступления через электронный кабинет и предостерегли о внимательности при заполнении данных - потом изменить будет невозможно!

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Детали

Сегодня, 3 сентября, стартовала подача заявлений в аспирантуру — для поступления на доктора философии / искусств на основе диплома магистра (специалиста).

- говорится в сообщении.

Важное обновление в 2025 году:

Впервые будущие аспиранты имеют возможность воспользоваться преимуществами онлайн-поступления. Сейчас открыт доступ к подаче заявления через электронные кабинеты поступающих.

Сразу же важное замечание:

После подачи первого заявления никакую информацию в электронном кабинете изменить невозможно. Поэтому проверяйте корректность данных до начала формирования заявлений.

- предупредили в МОН.

Также в пояснении МОН указано, что каждое заведение в своих правилах приема определяет конкретные сроки подачи заявлений. А просмотреть даты можно на сайте Вступ-2025 в соответствующих конкурсных предложениях.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что вступительная кампания на бакалавра стартовала 1 июля 2025 года с регистрации электронных учетных записей.

В начале августа были подведены первые итоги: поступающие в этом году подали более 1,1 млн заявлений в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования. Это на 7% больше, чем в прошлом году.

Игорь Тележников

Образование
Министерство образования и науки Украины