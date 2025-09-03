Аспирантура-2025: онлайн-поступление стартовало с новыми возможностями, но не без оговорок
Киев • УНН
3 сентября начался прием заявлений в аспирантуру через электронные кабинеты. МОН предостерегает о невозможности изменения данных после подачи первого заявления.
Сегодня стартовала подача заявлений в аспирантуру. В МОН предупредили о возможности поступления через электронный кабинет и предостерегли о внимательности при заполнении данных - потом изменить будет невозможно!
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
Детали
Сегодня, 3 сентября, стартовала подача заявлений в аспирантуру — для поступления на доктора философии / искусств на основе диплома магистра (специалиста).
Важное обновление в 2025 году:
Впервые будущие аспиранты имеют возможность воспользоваться преимуществами онлайн-поступления. Сейчас открыт доступ к подаче заявления через электронные кабинеты поступающих.
Сразу же важное замечание:
После подачи первого заявления никакую информацию в электронном кабинете изменить невозможно. Поэтому проверяйте корректность данных до начала формирования заявлений.
Также в пояснении МОН указано, что каждое заведение в своих правилах приема определяет конкретные сроки подачи заявлений. А просмотреть даты можно на сайте Вступ-2025 в соответствующих конкурсных предложениях.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что вступительная кампания на бакалавра стартовала 1 июля 2025 года с регистрации электронных учетных записей.
В начале августа были подведены первые итоги: поступающие в этом году подали более 1,1 млн заявлений в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования. Это на 7% больше, чем в прошлом году.