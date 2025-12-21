Рютте назвал причины, почему США выгодно оставаться в НАТО
Киев • УНН
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, что США имеют прямой интерес в сохранении членства в Альянсе. Он назвал три ключевые причины, почему НАТО важно для безопасности США.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Соединенные Штаты имеют прямой и практический интерес в сохранении членства в Североатлантическом альянсе. По его словам, существует по меньшей мере три ключевые причины, которые делают НАТО важным для безопасности США. Об этом он рассказал в интервью Bild, пишет УНН.
Подробности
Генсек подчеркнул, что НАТО имеет непосредственное значение для безопасности США.
"Во-первых: безопасная Европа означает безопасную Америку. Во-вторых: Арктика – семь прибрежных государств, новые морские пути, Китай и Россия активны в этом регионе. Для безопасности материковой части США безопасная Арктика имеет решающее значение, и мы можем достичь этого только совместно", – отметил Марк Рютте.
Третьей причиной является важность безопасности Северной Атлантики.
"Чтобы защитить США, мы должны обеспечить безопасность Северной Атлантики. Это также возможно только совместно с НАТО. Следовательно, США имеют прямой интерес в безопасности, чтобы оставаться в НАТО. Долгое время существовал большой фактор, который мешал: мы, европейцы, тратили слишком мало (денег на оборону. – Ред.). Сейчас мы наверстываем", – сказал Рютте.
Напомним
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опроверг сообщения о том, что США планируют переложить большую часть бремени защиты Европы на европейские страны к 2027 году. Он отметил, что Европа должна активизироваться в своей обороне, но отчет Reuters был неверным.
