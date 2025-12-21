$42.340.00
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29
На россии снова "просел грунт": на этот раз вместе с магистральным газопроводом
20 декабря, 10:44
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39
Бильд

Киев • УНН

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, что США имеют прямой интерес в сохранении членства в Альянсе. Он назвал три ключевые причины, почему НАТО важно для безопасности США.

Рютте назвал причины, почему США выгодно оставаться в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Соединенные Штаты имеют прямой и практический интерес в сохранении членства в Североатлантическом альянсе. По его словам, существует по меньшей мере три ключевые причины, которые делают НАТО важным для безопасности США. Об этом он рассказал в интервью Bild, пишет УНН.

Подробности

Генсек подчеркнул, что НАТО имеет непосредственное значение для безопасности США. 

"Во-первых: безопасная Европа означает безопасную Америку. Во-вторых: Арктика – семь прибрежных государств, новые морские пути, Китай и Россия активны в этом регионе. Для безопасности материковой части США безопасная Арктика имеет решающее значение, и мы можем достичь этого только совместно", – отметил Марк Рютте.

Третьей причиной является важность безопасности Северной Атлантики. 

"Чтобы защитить США, мы должны обеспечить безопасность Северной Атлантики. Это также возможно только совместно с НАТО. Следовательно, США имеют прямой интерес в безопасности, чтобы оставаться в НАТО. Долгое время существовал большой фактор, который мешал: мы, европейцы, тратили слишком мало (денег на оборону. – Ред.). Сейчас мы наверстываем", – сказал Рютте.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опроверг сообщения о том, что США планируют переложить большую часть бремени защиты Европы на европейские страны к 2027 году. Он отметил, что Европа должна активизироваться в своей обороне, но отчет Reuters был неверным.

НАТО не хватает устойчивости для ведения длительной войны - командующий ВМС19.12.25, 12:36 • 3388 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Марк Рютте
НАТО
Европа
Китай
Соединённые Штаты