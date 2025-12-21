$42.340.00
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 16343 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 19158 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 33445 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 61644 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 67445 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 41940 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 36520 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 37759 перегляди
На росії знову "просів ґрунт": цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 42551 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 107406 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 78409 перегляди
Bild

Рютте назвав причини, чому США вигідно залишатись у НАТО

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте пояснив, що США мають прямий інтерес у збереженні членства в Альянсі. Він назвав три ключові причини, чому НАТО важливе для безпеки США.

Рютте назвав причини, чому США вигідно залишатись у НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Сполучені Штати мають прямий і практичний інтерес у збереженні членства в Північноатлантичному альянсі. За його словами, існує щонайменше три ключові причини, які роблять НАТО важливим для безпеки США. Про це він розповів у інтерв’ю Bild, пише УНН.

Деталі

Генсек підкреслив, що НАТО має безпосереднє значення для безпеки США. 

"По-перше: безпечна Європа означає безпечну Америку. По-друге: Арктика – сім прибережних держав, нові морські шляхи, Китай і Росія активні в цьому регіоні. Для безпеки материкової частини США безпечна Арктика має вирішальне значення, і ми можемо досягти цього лише спільно", – зазначив Марк Рютте.

Третьою причиною є важливість безпеки Північної Атлантики. 

"Щоб захистити США, ми маємо забезпечити безпеку Північної Атлантики. Це також можливо лише спільно з НАТО. Отже, США мають прямий інтерес у безпеці, щоб залишатися в НАТО. Довгий час існував великий фактор, що заважав: ми, європейці, витрачали занадто мало (грошей на оборону. – Ред.). Зараз ми надолужуємо", – сказав Рютте.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заперечив повідомлення про те, що США планують перекласти більшу частину тягаря захисту Європи на європейські країни до 2027 року. Він зазначив, що Європа повинна активізуватися у своїй обороні, але звіт Reuters був невірним.

Ольга Розгон

