Рютте назвав причини, чому США вигідно залишатись у НАТО
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте пояснив, що США мають прямий інтерес у збереженні членства в Альянсі. Він назвав три ключові причини, чому НАТО важливе для безпеки США.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Сполучені Штати мають прямий і практичний інтерес у збереженні членства в Північноатлантичному альянсі. За його словами, існує щонайменше три ключові причини, які роблять НАТО важливим для безпеки США. Про це він розповів у інтерв’ю Bild, пише УНН.
Деталі
Генсек підкреслив, що НАТО має безпосереднє значення для безпеки США.
"По-перше: безпечна Європа означає безпечну Америку. По-друге: Арктика – сім прибережних держав, нові морські шляхи, Китай і Росія активні в цьому регіоні. Для безпеки материкової частини США безпечна Арктика має вирішальне значення, і ми можемо досягти цього лише спільно", – зазначив Марк Рютте.
Третьою причиною є важливість безпеки Північної Атлантики.
"Щоб захистити США, ми маємо забезпечити безпеку Північної Атлантики. Це також можливо лише спільно з НАТО. Отже, США мають прямий інтерес у безпеці, щоб залишатися в НАТО. Довгий час існував великий фактор, що заважав: ми, європейці, витрачали занадто мало (грошей на оборону. – Ред.). Зараз ми надолужуємо", – сказав Рютте.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заперечив повідомлення про те, що США планують перекласти більшу частину тягаря захисту Європи на європейські країни до 2027 року. Він зазначив, що Європа повинна активізуватися у своїй обороні, але звіт Reuters був невірним.
