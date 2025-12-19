$42.340.00
НАТО не хватает устойчивости для ведения длительной войны - командующий ВМС

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Командующий Объединенным морским командованием НАТО Майк Этли заявил, что Альянс имеет преимущество над россией, но не готов к длительным боевым действиям. Страны-члены осознали проблему и планируют инвестировать в повышение устойчивости.

НАТО не хватает устойчивости для ведения длительной войны - командующий ВМС

НАТО имеет превосходство над россией в военных возможностях, однако пока не готово к ведению длительных боевых действий. Об этом заявил вице-адмирал Королевского флота Великобритании Майк Атли, возглавляющий Объединенное морское командование Альянса. По его словам, страны-члены уже осознали проблему и готовятся инвестировать в повышение устойчивости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Майк Атли в интервью Bloomberg подчеркнул, что современное поле боя становится все более сложным и охватывает не только классические военные действия, но и киберугрозы и гибридные атаки. Он признал, что, несмотря на превосходство НАТО над Россией, Альянс не обладает достаточной выносливостью для затяжной войны.

Есть ли у нас та устойчивость, которую мы хотели бы иметь? Я думаю, что комментарии за последние 10 месяцев показали, что нет, у нас ее нет. Но страны полностью осознали это и готовы инвестировать в эти возможности для повышения нашей устойчивости.

- сказал Атли.

Европейские чиновники по безопасности также предупреждают о росте рисков. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что "россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет". Он подчеркнул, что альянс "должен быть готов к масштабам войны, которые пережили наши бабушки и дедушки или прадедушки".

В НАТО отмечают, что даже возможное прекращение огня в Украине не будет означать завершения угроз. Западные представители служб безопасности считают, что Россия будет продолжать боевые действия в Украине и гибридные атаки в других местах. Кроме того, российские военные продолжают исследовать границы НАТО, отправляя свои корабли в британские воды и представляя свою новейшую подводную лодку, способную нести торпедные беспилотники "Посейдон".

В ответ НАТО в начале года запустило операцию по усилению безопасности в Балтийском регионе для защиты подводной инфраструктуры. Альянс также опубликовал новую морскую стратегию, в которой россия и терроризм определены как главные угрозы.

Однако, хотя почти все страны НАТО, кроме Испании, в этом году согласились увеличить оборонные расходы до 2035 года, распределение средств происходит медленно. Тем не менее, Атли сказал, что инвестиции НАТО со временем будут соответствовать спектру вызовов.

Я реалист – с деньгами трудно, и существует много конкурирующих приоритетов для всех наших союзников относительно того, как они тратят деньги своих налогоплательщиков. Я не собираюсь притворяться, что оборонное ведомство должно иметь каждую копейку, чтобы потратить ее на каждую доступную возможность. Речь идет об определении приоритетов

- сказал он.

Также, несмотря на свои предостережения относительно текущей готовности к длительному конфликту, Атли сказал, что, по его мнению, члены НАТО берут на себя необходимые обязательства.

"Думаю ли я, что это движется в правильном направлении? Безусловно. Да, потому что это так", – сказал он.

Напомним

Высокопоставленный дипломат НАТО заявил, что российская армия не способна напасть на страны ЕС. Это стало ответом на угрозы Владимира Путина о готовности России к войне с Европой.

Алла Киосак

