Ничем не отличаются от ИГИЛ: Сибига отреагировал на похищение людей россиянами в Сумской области
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что россия ничем не отличается от террористов ИГИЛ после принудительного вывоза 50 гражданских из Грабовского в Сумской области в рф. Украина требует возвращения всех гражданских заложников и призывает международное сообщество присоединиться к требованию их освобождения.
россияне ничем не отличаются от террористов "Исламского государства" после того, как они принудительно вывезли 50 гражданских из Грабовского, что в Сумской области, в россию. Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига заявил в соцсети Х, пишет УНН.
российские оккупанты похитили пять десятков мирных жителей, преимущественно пожилых женщин, из крошечного украинского села Грабовское, расположенного прямо за государственной границей в Сумской области. Такими средневековыми рейдами путинская Россия показывает, что ничем не отличается от террористических группировок, таких, как "ИГИЛ", "Боко Харам" или "ХАМАС"
Он добавил, что Украина требует вернуть домой ее гражданских заложников. "Эти пятьдесят человек и тысячи других гражданских лиц, насильственно депортированных в россию, включая украинских детей", - отметил министр.
Также Сибига обратился к международному сообществу. "Мы призываем все государства и международные организации присоединиться к нам в требовании освободить невинных гражданских лиц, похищенных из их домов. Это конкретное военное преступление уже расследуется в Украине и должно получить соответствующую реакцию также на международном уровне. Это также подчеркивает постоянную угрозу жизни рядом с россией. Именно поэтому Украине нужен настоящий и длительный мир. Жизнь рядом с террористами требует силы и надежных гарантий безопасности", - подчеркнул глава МИД.
Напомним
Военнослужащие рф незаконно задержали и принудительно вывезли в рф около 50 гражданских лиц из Сумской области. Омбудсмен Украины обратился к российской коллеге и МККК по поводу их возвращения.
