Ничем не отличаются от ИГИЛ: Сибига отреагировал на похищение людей россиянами в Сумской области

Эксклюзив
12:47
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
Эксклюзивы
Украинские силы продвинулись в Купянске, россияне активизировались на Сумщине - ISW
21 декабря, 08:42
33-летняя инженер с инвалидностью совершила исторический полет к границе космоса
21 декабря, 09:37
россияне будут встречать 2026 год в режиме жесткой экономии - разведка
21 декабря, 10:37
Над Черным морем заметили новейший американский самолет-разведчик - Крымский ветер
13:13
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елку
14:01
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елку
14:01
Переезд с домашними животными: что следует знать
20 декабря, 18:00
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 17:00
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon
20 декабря, 19:10
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде
20 декабря, 18:35
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ
20 декабря, 15:32
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из Бельгии
20 декабря, 13:40
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздников
19 декабря, 17:00
Ничем не отличаются от ИГИЛ: Сибига отреагировал на похищение людей россиянами в Сумской области

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что россия ничем не отличается от террористов ИГИЛ после принудительного вывоза 50 гражданских из Грабовского в Сумской области в рф. Украина требует возвращения всех гражданских заложников и призывает международное сообщество присоединиться к требованию их освобождения.

Ничем не отличаются от ИГИЛ: Сибига отреагировал на похищение людей россиянами в Сумской области

россияне ничем не отличаются от террористов "Исламского государства" после того, как они принудительно вывезли 50 гражданских из Грабовского, что в Сумской области, в россию. Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига заявил в соцсети Х, пишет УНН.

российские оккупанты похитили пять десятков мирных жителей, преимущественно пожилых женщин, из крошечного украинского села Грабовское, расположенного прямо за государственной границей в Сумской области. Такими средневековыми рейдами путинская Россия показывает, что ничем не отличается от террористических группировок, таких, как "ИГИЛ", "Боко Харам" или "ХАМАС"

- написал Сибига.

Он добавил, что Украина требует вернуть домой ее гражданских заложников. "Эти пятьдесят человек и тысячи других гражданских лиц, насильственно депортированных в россию, включая украинских детей", - отметил министр.

Также Сибига обратился к международному сообществу. "Мы призываем все государства и международные организации присоединиться к нам в требовании освободить невинных гражданских лиц, похищенных из их домов. Это конкретное военное преступление уже расследуется в Украине и должно получить соответствующую реакцию также на международном уровне. Это также подчеркивает постоянную угрозу жизни рядом с россией. Именно поэтому Украине нужен настоящий и длительный мир. Жизнь рядом с террористами требует силы и надежных гарантий безопасности", - подчеркнул глава МИД.

Напомним

Военнослужащие рф незаконно задержали и принудительно вывезли в рф около 50 гражданских лиц из Сумской области. Омбудсмен Украины обратился к российской коллеге и МККК по поводу их возвращения.

Украинские силы продвинулись в Купянске, россияне активизировались на Сумщине - ISW
21.12.25, 10:42

Ольга Розгон

