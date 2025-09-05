До 15 вересня всі українські школи будуть повністю забезпечені підручниками - Лісовий

Станом на 1 вересня заклади у системі "Нової української школи" вже отримали 88% підручників, а решта проходить облікові процедури та буде доставлена до 15 вересня. Про це повідомив Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, передає УНН.

Деталі

Попри усі виклики, пов'язані з війною - обстріли, тривоги, перебої в енергетиці та логістиці, 100 % підручників були надруковані до 30 липня. Станом на 1 вересня школами прийнято 84 %, що більше ніж у попередні роки навіть за менших обсягів. Вже сьогодні цей показник становить 88%... решта - у завершенні облікових процедур, що триватимуть до 15 вересня - сказав Лісовий.

Він додав, що ідеться лише про нові підручники, "які в цьому році друкувалися для 8-х класів Нової української школи". Всі інші класи підручниками вже знаходяться у школах у повному обсязі.

Міністр освіти також зазначив, що "уперше понад 2,8 мільйона примірників були укомплектовані видавництвами та доставлені напряму до шкіл".

Це пілотний механізм, який отримав позитивну оцінку від департаментів освіти, керівників закладів, учителів і самих видавців. Наступного року він поширюватиметься вже на всі заклади - підсумував Лісовий.

