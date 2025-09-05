До 15 вересня всі українські школи будуть повністю забезпечені підручниками - Лісовий

$41.350.02
48.130.07
ukenru
Ексклюзив
08:58 • 6894 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 12631 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 12176 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
06:13 • 22332 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 29117 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 46694 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 39252 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 40427 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 40872 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 31059 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.5м/с
39%
755мм
Популярнi новини
"Майже 500 бойових машин на рік": Німеччина значно розширює військову підтримку України 5 вересня, 01:24 • 9294 перегляди
"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із ЗеленськимVideo5 вересня, 02:33 • 17867 перегляди
Ілона Маска запросили на саміт до Білого дому: що відповів мільярдер06:58 • 4948 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 13269 перегляди
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме07:57 • 12541 перегляди
Публікації
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 13452 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo06:13 • 22332 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 23222 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 54281 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 38769 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Італія
Франція
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 21273 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 54281 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 21785 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 27085 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 28849 перегляди
Актуальне
Financial Times
Фейкові новини
ChatGPT
Шахед-136
С-300

До 15 вересня всі українські школи будуть повністю забезпечені підручниками - Лісовий

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Міністр освіти України заявив, що станом на 1 вересня школами прийнято 84 %, що більше ніж у попередні роки навіть за менших обсягів

До 15 вересня всі українські школи будуть повністю забезпечені підручниками - Лісовий

Станом на 1 вересня заклади у системі "Нової української школи" вже отримали 88% підручників, а решта проходить облікові процедури та буде доставлена до 15 вересня. Про це повідомив Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, передає УНН.

Деталі

Попри усі виклики, пов'язані з війною - обстріли, тривоги, перебої в енергетиці та логістиці, 100 % підручників були надруковані до 30 липня. Станом на 1 вересня школами прийнято 84 %, що більше ніж у попередні роки навіть за менших обсягів. Вже сьогодні цей показник становить 88%... решта - у завершенні облікових процедур, що триватимуть до 15 вересня

- сказав Лісовий.

Він додав, що ідеться лише про нові підручники, "які в цьому році друкувалися для 8-х класів Нової української школи". Всі інші класи підручниками вже знаходяться у школах у повному обсязі.

Міністр освіти також зазначив, що "уперше понад 2,8 мільйона примірників були укомплектовані видавництвами та доставлені напряму до шкіл".

Це пілотний механізм, який отримав позитивну оцінку від департаментів освіти, керівників закладів, учителів і самих видавців. Наступного року він поширюватиметься вже на всі заклади

- підсумував Лісовий.

Українські випускники з Польщі отримали шанс вступити до ВНЗ України без втрати навчального року04.09.25, 14:34 • 2180 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоОсвіта
Оксен Лісовий
Україна