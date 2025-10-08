$41.320.03
Ексклюзив
13:46 • 8894 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 19413 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 22088 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 24211 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 22460 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 20817 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 18963 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21605 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19448 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17676 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
Товарообіг України за 9 місяців 2025 року сягнув $89,6 млрд – Держмитна служба

Київ • УНН

 • 126 перегляди

За січень–вересень 2025 року товарообіг України склав $89,6 млрд, при цьому імпорт дорівнював $60,1 млрд, а експорт – $29,5 млрд. Найбільшими партнерами були Китай, Польща та Німеччина.

Товарообіг України за 9 місяців 2025 року сягнув $89,6 млрд – Держмитна служба

Державна митна служба України повідомила, що за січень–вересень 2025 року товарообіг країни склав $89,6 млрд. Імпорт досяг $60,1 млрд, тоді як обсяг експорту – $29,5 млрд. Про це митна служба повідомила в Телеграм, пише УНН.

Деталі

За даними митників, оподаткований імпорт становив $45,9 млрд, або 76 % від усіх ввезених товарів, із середнім податковим навантаженням 0,52 дол/кг. Найбільше товарів до України імпортували з Китаю ($13,3 млрд), Польщі ($5,7 млрд) та Німеччини ($4,8 млрд). Експорт очолили Польща ($3,7 млрд), Туреччина ($2,1 млрд) та Німеччина ($1,8 млрд).

Експорт кави з В'єтнаму зріс на 61%, перевищивши показник за весь 2024 рік03.10.25, 08:42 • 3262 перегляди

Серед імпортованих товарів 69 % припадали на три категорії: машини, устаткування та транспорт ($23,8 млрд, 29 % митних надходжень), продукцію хімічної промисловості ($9,4 млрд, 14 % надходжень) та паливно-енергетичні товари ($7,6 млрд, 29 % надходжень).

Найбільшими експортними позиціями з України стали продовольчі товари ($16,2 млрд), метали та вироби з них ($3,4 млрд) і машини, устаткування та транспорт ($2,8 млрд). При цьому на товари з вивізним митом до бюджету надійшло 641,9 млн грн.

Громадянам та бізнесу з прифронтових територій спрощують життя: звільнили від ключових держзборів14.08.25, 14:47 • 3751 перегляд

Степан Гафтко

Економіка
Державна митна служба України
Німеччина
Китай
Туреччина
Україна
Польща