Експорт кави з В'єтнаму зріс на 61%, перевищивши показник за весь 2024 рік

Експорт кави з В'єтнаму, провідної країни-виробника кави, зріс на 61% - до 6,98 млрд доларів за дев'ять місяців, що уже перевищило показник за весь 2024 рік, на тлі того, як ціни для кавоманів зростають, повідомляє Nikkei Asia, пише УНН.

Деталі

За даними Національного статистичного управління В'єтнаму, зібраними Nikkei Asia, один з найбільших у світі постачальників робусти, одного з основних сортів кави, з жовтня до серпня минулого року поставив каву на суму 7,8 млрд доларів. Міністерство сільського господарства В'єтнаму заявило, що це перший випадок, коли виручка за за сільськогосподарський рік (12 місяців до вересня) перевищила 7 млрд доларів.

За дев'ять місяців до вересня експорт кави з В'єтнаму досяг 6,98 млрд доларів, що на 61% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, і перевищило загальний показник за 2024 рік, повідомляє урядова телерадіокомпанія VTV. Фермери виграли від попиту з боку свого найбільшого споживача - Європи та зростання цін на кавові зерна. Однак галузь стикається з побоюваннями щодо цін, що рухаються у протилежному напрямку, зміни клімату та незавершених переговорів із США щодо мит.

У США, найбільшому світовому імпортері, відвідувачі кафе починають платити більше за свою дозу кофеїну, оскільки на них лягають витрати, пов'язані з перебоями в поставках та попереднім дефіцитом поставок, викликаним посухою у В'єтнамі та Бразилії, двох провідних країнах-виробниках кави. Нещодавно президент США Дональд Трамп ввів 50% мита на імпорт з Бразилії у відповідь на судове переслідування в цій країні колишнього президента Жаїра Болсонару, союзника Трампа.

В США виробники кави вимагають у Трампа звільнення від мит , щоб уникнути зростання цін

Карне мито на Бразилію та інші тарифні тиски призвели до зростання цін, які можуть встановлювати в'єтнамські фермери, повідомляє La Viet, компанія з обсмажування та експорту.

"У них вже два роки висока ціна, і вони раді, що цього року зможуть отримати більше", - заявив в інтерв'ю генеральний директор Чан Нат Куанг. Проте витрати на електроенергію та інші послуги для виробників зросли, тоді як La Viet, за його словами, платить більше за доставку. Його компанія робить такі кроки, як обсмажування великими партіями, щоб залучити клієнтів та зберегти ціни на колишньому рівні, тоді як конкуренти вимагають більше.

Хоча покращення погоди цього літа призвело до зростання врожайності та початку зниження цін на зерна, виробники побоюються екстремальної спеки, сильних штормів та раптових повеней, повідомляє Vietnam Coffee United.

"Для сільськогосподарського сектора [погода] - серйозна проблема, особливо для кави - ключової культури, яка приносить величезну економічну вигоду жителям Центрального нагір'я", - написав оптовик у Facebook минулого місяця, маючи на увазі регіональний центр виробництва кави у В'єтнамі.

Інші екологічні проблеми включають незаконне вирубування лісу та викиди вуглецю. У грудні набуде чинності Регламент ЄС про вирубку лісів (EUDR), який зобов'яже імпортерів доводити етичність походження товарів, незалежно від їхнього походження. Це може торкнутися таких країн Південно-Східної Азії, як В'єтнам та Індонезія.

В'єтнамська кавова галузь також стежить за переговорами США щодо мит.

