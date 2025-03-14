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В США виробники кави вимагають у Трампа звільнення від мит , щоб уникнути зростання цін

Київ • УНН

 • 37234 перегляди

Національна кавова асоціація США закликає адміністрацію Трампа звільнити каву від додаткових мит. Нові збори можуть підняти ціни на 50% і створити невизначеність для галузі.

В США виробники кави вимагають у Трампа звільнення від мит , щоб уникнути зростання цін

Національна кавова асоціація США (NCA) звернулася до адміністрації Дональда Трампа з проханням звільнити каву від додаткових мит. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У листі до торгівельного представника США Джеймісона Гріра глава NCA Білл Мюррей заявив, що нові збори на імпорт з Канади та Мексики можуть підняти ціни на каву в США на 50%.

На відміну від інших випадків, коли мита можуть вирішити проблему недобросовісної практики, альтернативи імпортній каві немає

йдеться у зверненні.

NCA, яка має понад понад 200 компаній, наголошує на важливості кавового ринку для економіки США. За їхніми даними, ця індустрія приносить країні 343 млрд дол на рік.

Через взаємопов'язаність кавового бізнесу в США, Канаді та Мексиці нові мита можуть створити "велику невизначеність" для галузі, зазначає асоціація. Більшість видів кави не входять до угоди про вільну торгівлю USMCA, тому після набуття чинності 25% тарифу на них чекають додаткові збори.

Крім того, NCA закликала Білий дім утриматися від введення мит на постачальників з Південної Америки, таких як Бразилія та Колумбія. Потенційне запровадження тарифів уже спровокувало стрибок оптових цін на каву, які в лютому перевищили 4 дол за фунт.

США звернулися до країн Європи щодо постачання яєць через дефіцит і рекордні ціни - Reuters14.03.25, 17:41 • 22091 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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