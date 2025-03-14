В США виробники кави вимагають у Трампа звільнення від мит , щоб уникнути зростання цін
Київ • УНН
Національна кавова асоціація США закликає адміністрацію Трампа звільнити каву від додаткових мит. Нові збори можуть підняти ціни на 50% і створити невизначеність для галузі.
Національна кавова асоціація США (NCA) звернулася до адміністрації Дональда Трампа з проханням звільнити каву від додаткових мит. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
У листі до торгівельного представника США Джеймісона Гріра глава NCA Білл Мюррей заявив, що нові збори на імпорт з Канади та Мексики можуть підняти ціни на каву в США на 50%.
На відміну від інших випадків, коли мита можуть вирішити проблему недобросовісної практики, альтернативи імпортній каві немає
NCA, яка має понад понад 200 компаній, наголошує на важливості кавового ринку для економіки США. За їхніми даними, ця індустрія приносить країні 343 млрд дол на рік.
Через взаємопов'язаність кавового бізнесу в США, Канаді та Мексиці нові мита можуть створити "велику невизначеність" для галузі, зазначає асоціація. Більшість видів кави не входять до угоди про вільну торгівлю USMCA, тому після набуття чинності 25% тарифу на них чекають додаткові збори.
Крім того, NCA закликала Білий дім утриматися від введення мит на постачальників з Південної Америки, таких як Бразилія та Колумбія. Потенційне запровадження тарифів уже спровокувало стрибок оптових цін на каву, які в лютому перевищили 4 дол за фунт.
США звернулися до країн Європи щодо постачання яєць через дефіцит і рекордні ціни - Reuters14.03.25, 17:41 • 22091 перегляд