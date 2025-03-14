В США производители кофе требуют у Трампа освобождения от пошлин, чтобы избежать роста цен
Киев • УНН
Национальная кофейная ассоциация США призывает администрацию Трампа освободить кофе от дополнительных пошлин. Новые сборы могут поднять цены на 50% и создать неопределенность для отрасли.
Национальная кофейная ассоциация США (NCA) обратилась к администрации Дональда Трампа с просьбой освободить кофе от дополнительных пошлин. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В письме к торговому представителю США Джеймисону Гриру глава NCA Билл Мюррей заявил, что новые сборы на импорт из Канады и Мексики могут поднять цены на кофе в США на 50%.
В отличие от других случаев, когда пошлины могут решить проблему недобросовестной практики, альтернативы импортному кофе нет
NCA, которая имеет более 200 компаний, отмечает важность кофейного рынка для экономики США. По их данным, эта индустрия приносит стране 343 млрд долл в год.
Из-за взаимосвязанности кофейного бизнеса в США, Канаде и Мексике новые пошлины могут создать "большую неопределенность" для отрасли, отмечает ассоциация. Большинство видов кофе не входят в соглашение о свободной торговле USMCA, поэтому после вступления в силу 25% тарифа их ждут дополнительные сборы.
Кроме того, NCA призвала Белый дом воздержаться от введения пошлин на поставщиков из Южной Америки, таких как Бразилия и Колумбия. Потенциальное введение тарифов уже спровоцировало скачок оптовых цен на кофе, которые в феврале превысили 4 долл за фунт.
США обратились к странам Европы по поводу поставок яиц из-за дефицита и рекордных цен - Reuters14.03.25, 17:41 • 22041 просмотр