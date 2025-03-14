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В США производители кофе требуют у Трампа освобождения от пошлин, чтобы избежать роста цен

Киев • УНН

 • 37221 просмотра

Национальная кофейная ассоциация США призывает администрацию Трампа освободить кофе от дополнительных пошлин. Новые сборы могут поднять цены на 50% и создать неопределенность для отрасли.

В США производители кофе требуют у Трампа освобождения от пошлин, чтобы избежать роста цен

Национальная кофейная ассоциация США (NCA) обратилась к администрации Дональда Трампа с просьбой освободить кофе от дополнительных пошлин. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В письме к торговому представителю США Джеймисону Гриру глава NCA Билл Мюррей заявил, что новые сборы на импорт из Канады и Мексики могут поднять цены на кофе в США на 50%.

В отличие от других случаев, когда пошлины могут решить проблему недобросовестной практики, альтернативы импортному кофе нет

говорится в обращении.

NCA, которая имеет более 200 компаний, отмечает важность кофейного рынка для экономики США. По их данным, эта индустрия приносит стране 343 млрд долл в год.

Из-за взаимосвязанности кофейного бизнеса в США, Канаде и Мексике новые пошлины могут создать "большую неопределенность" для отрасли, отмечает ассоциация. Большинство видов кофе не входят в соглашение о свободной торговле USMCA, поэтому после вступления в силу 25% тарифа их ждут дополнительные сборы.

Кроме того, NCA призвала Белый дом воздержаться от введения пошлин на поставщиков из Южной Америки, таких как Бразилия и Колумбия. Потенциальное введение тарифов уже спровоцировало скачок оптовых цен на кофе, которые в феврале превысили 4 долл за фунт.

США обратились к странам Европы по поводу поставок яиц из-за дефицита и рекордных цен - Reuters14.03.25, 17:41 • 22041 просмотр

Ольга Розгон

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