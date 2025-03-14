США обратились к странам Европы по поводу поставок яиц из-за дефицита и рекордных цен - Reuters

Соединенные Штаты Америки обратились к европейским странам, в частности Дании, с просьбой экспортировать больше яиц на фоне роста цен на продукт в государстве и его дефицита. Об этом со ссылкой на письмо министерства сельского хозяйства США в Датскую ассоциацию яиц Reuters, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что такое обращение США совпадает по времени с введением президентом Дональдом Трампом пошлин против ЕС, а также его заявлениями о покупке острова Гренландии, которая является автономной страной в составе Дании

Оптовые цены на яйца в США бьют рекорды из-за стремительного распространения птичьего гриппа среди кур-несушек, что сокращает поставки. Трамп обещал снизить цены на яйца в первый день своего президентства, но цены выросли на 59% по сравнению с февралем прошлого года, первом полном месяце его правления.

Так, американское министерство сельского хозяйства в конце февраля направило запросы в страны-производители яиц с просьбой предоставить информацию об их возможностях и готовности экспортировать продукт на рынок США.

Мы все еще ждем дальнейших указаний от Вашингтона относительно следующих шагов, но есть ли у вас оценка количества яиц, которые могут быть поставлены в Соединенные Штаты (при условии, что они соответствуют всем требованиям импорта)